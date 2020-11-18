12:38
USD 84.80
EUR 100.69
RUB 1.11
Общество

В Бишкеке начали менять неэффективных директоров школ и детсадов

В Бишкеке в течение 10 дней планируется поменять неэффективных директоров школ и детских садов. Об этом 24.kg сообщил общественный советник мэра Бишкека Нурсултан Кубанов.

«По итогам проведенного нами анализа, в течение 10 дней поэтапно начнем менять директоров в десяти школах, а также в пяти детских садах столицы. Очень много директоров, которые сидят по 10-15 лет, при этом от них нет никакого результата. Нужны новые лица, с новыми взглядами», — сказал он.

Советник мэра также подчеркнул, что завтра от должностей освободят директоров двух школ столицы. Однако каких именно — не уточнил.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173497/
просмотров: 353
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абадской области чиновники сдали в эксплуатацию недостроенную школу
Директор школы-гимназии № 6 в городе Ош ушел с должности добровольно
В городе Ош митингуют учителя школы № 6. Требуют вернуть прежнего директора
COVID-19. В Кыргызстане больше тысячи школ возобновят учебу в обычном режиме
В Чуйской школе-интернате высаживают 10 тысяч саженцев малины
В Чуйской области школьников, пришедших на уроки, отправляют по домам
Детсад, школа и парк. Мэр Бишкека рассказал о строительстве соцобъектов
В Ошской области завершили строительство нескольких социальных объектов
В Узгенском районе открыли школу на 200 мест и начали строить еще одну
В Базар-Коргонском районе построят школу на 225 ученических мест
Популярные новости
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
Сбежавшего во&nbsp;время революции Кашкара Джунушалиева заметили на&nbsp;концерте в&nbsp;Москве Сбежавшего во время революции Кашкара Джунушалиева заметили на концерте в Москве
Зимнего туристического сезона в&nbsp;Кыргызстане не&nbsp;будет Зимнего туристического сезона в Кыргызстане не будет
Бизнес
Как выросли охват и&nbsp;емкость 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О!. Еще 103 населенных пункта Как выросли охват и емкость 4G LTE от О!. Еще 103 населенных пункта
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок! Купите газовый котел и получите газ в подарок!
&laquo;Бакай Банк&raquo; теперь и&nbsp;в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; «Бакай Банк» теперь и в приложении «Мой О!»
Namba Group объявляет о&nbsp;новом этапе в&nbsp;жизни компании Namba Group объявляет о новом этапе в жизни компании
18 ноября, среда
12:29
Новая Конституция превратит главу правительства в мальчика на побегушках Новая Конституция превратит главу правительства в мальч...
12:28
Я просто поставил подпись. Депутат о назначении референдума по Конституции
12:22
В Бишкеке начали менять неэффективных директоров школ и детсадов
12:14
Антибиотики продают без рецептов, но Минздрав не может повлиять на ситуацию
12:11
Автобусы для Бишкека. Из-за пандемии мэрии пришлось отказаться от их покупки