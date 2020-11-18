В Бишкеке начали менять неэффективных директоров школ и детсадов

В Бишкеке в течение 10 дней планируется поменять неэффективных директоров школ и детских садов. Об этом 24.kg сообщил общественный советник мэра Бишкека Нурсултан Кубанов.

«По итогам проведенного нами анализа, в течение 10 дней поэтапно начнем менять директоров в десяти школах, а также в пяти детских садах столицы. Очень много директоров, которые сидят по 10-15 лет, при этом от них нет никакого результата. Нужны новые лица, с новыми взглядами», — сказал он.

Советник мэра также подчеркнул, что завтра от должностей освободят директоров двух школ столицы. Однако каких именно — не уточнил.