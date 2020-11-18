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Общество
Сюжет: COVID-19

Кинотеатры страны начнут работать с 19 ноября

Кинотеатры в стране начнут работать с завтрашнего дня. Информацию об этом 24.kg подтвердили источники в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

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По их данным, решение принято на заседании. Однако официального распоряжения еще нет.

Предварительно, сегодня после обеда штаб направит документы о разрешении открытия кинотеатров в мэрию Бишкека.

Предполагается, что посетителей будут рассаживать в кинозалах через одно кресло в целях соблюдения социальной дистанции и предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что из-за распространения COVID-19 в Кыргызстане кинотеатры были одними из первых объектов, которые добровольно закрылись на карантин. Уже восемь с половиной месяцев они не работают, а последние два — живут с надеждой, что власти все же разрешат им возобновить деятельность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173473/
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