Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов

Стрельба из боевого оружия — отличный вариант досуга. Законно это можно сделать в стрелковых клубах, где предлагают пистолеты, винтовки, ружья и не только.
В них работают квалифицированные инструкторы, которые помогут выбрать подходящее оружие, настроят его и научат стрелять.
24.kg предлагает топ-5 площадок, где можно почувствовать себя героем боевика. Не забудьте по телефону заранее договориться о времени, возьмите с собой паспорт или водительское удостоверение.
9X19
Адрес: Бишкек, улица Валиханова, 2/14.
Цена: 500-1 тысяча сомов (пневматическое оружие), 1,8-2,7 тысячи (в зависимости от вида оружия — пистолет, карабин — и количества патронов).
Время работы: 14.00-21.00 (без выходных).
Телефон +996999919919.
Дополнительно: крытый, возможны аренда стрелковой галереи, обучение.
Instagram: the_9_19.
«Выстрел»
Адрес: село Баш-Кара-Суу, Чуйская область.
Цена: 1,6-8,1 тысячи (в зависимости от вида оружия — автомат, пулемет, ружье, пистолет, карабин, винтовка — и количества патронов), 7,7-12,3 тысячи (комплекс — стрельба из разного оружия).
Время работы: 11.00-19.00 (без выходных).
Телефон +996559987001.
Дополнительно: открытый, возможны аренда стрелковой галереи, обучение, 12+ (не все оружие).
Instagram: ssk_vystrel.
«Булат»
Адрес: Иссык-Кульская область, село Бору-Баш, улица Баканова, 1а.
Цена: 50-140 сомов за выстрел — пистолет, ружье, автомат, винтовка, гладкоствольное.
Время работы: 11.00-17.00 (выходной — понедельник).
Телефон +996558808788.
Дополнительно: открытый, возможна аренда стрелковой галереи.
Instagram: sk.bulat09.
Республиканский спортивно-стрелковый клуб
Адрес: Бишкек, улица Фучика, 1.
Цена: 70-120 сомов за патрон (пистолет, мелкокалиберное оружие).
Время работы: 9.00-18.00 (выходные: суббота-воскресенье).
Телефон +996312653728.
Дополнительно: закрытый, аренда стрелковой галереи.
«Искандер сервис и компания»
Адрес: Чуйская область, село Сары-Джон, военный полигон «Ала-Тоо».
Цена: 1 тысяча сомов в час (только со своим оружием).
Время работы: 10.00-18.00 (выходной — воскресенье).
Телефон +996502641011.
Дополнительно: открытый, возможно обучение.
Instagram: iskander_service.co.
Если вы не готовы к боевому оружию, то можете попробовать себя в одной из популярных тактических игр — страйкболе, пейнтболе, лазертаге и орбиболе. По ссылке можно найти подборку таких площадок.