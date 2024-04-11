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Общество

В прокат выходит кыргызский фильм о банде террористов, орудующих на юге страны

Сегодня в прокат выходит художественный фильм режиссера Максата Жумаева «Террорист». Об этом сообщили в соцсетях его авторы.

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Банда террористов Мансурбека переброшена из Сирии в нашу республику с целью устранить одного из имамов, который публично осуждает деятельность террористов, и для совершения ряда разбойных нападений для финансирования боевиков в Сирии.

Они связываются с местными членами ОПГ, которых впоследствии завербовали в банду Мансурбека. Неуловимые разбойники совершают громкие преступления в Ошской области.

Актеры: Атай Омурбеков, Улан Барпиев, Жылдызбек Касеинов, Адыл Болорбек уулу, Болот Тентимишов, Сооронбек Тургунмаматов, Саламат Калыбек уулу, Руслан Орозакунов, Бегайым Асанакунова, Нурзат Болотбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291286/
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