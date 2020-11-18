Применение антибиотиков при первых признаках COVID-19 — ошибочно. Об этом на пресс-конференции сообщила главный специалист управления общественного здравоохранения Минздрава Бактыгуль Исмаилова.

Она отметила, что антибиотики назначаются только врачом с учетом тяжести больного, как это указано в протоколах.

«Наше население занимается самолечением и применяют антимикробные препараты при вирусных заболеваниях, что неэффективно. В то же время бактерии могут приобретать устойчивость к лекарственным средствам. Это может привести к тому, что иссякнет запас эффективных препаратов для лечения многих заболеваний», — отметила она.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане Назира Артыкова добавила, что если врач назначил антибиотики, то лечение нельзя прерывать, антимикробные препараты нельзя назначать самостоятельно, устанавливать их дозировку.

«Антимикробная резистентность становится проблемой для человечества, когда организм не может справиться с заболеванием, а антибиотики не действуют. Около 200 миллионов людей в мире страдают резистентностью», — отметила она.