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Общество

В Бишкеке делают колбасу в антисанитарных условиях

В Бишкеке делают колбасу в антисанитарных условиях. Видео об этом опубликовала пользователь Facebook Назира Мукамбетова.

На видео видно, как мужчины вымачивают колбасные изделия в ванной в темной комнате. В соседнем помещении находятся пленки для упаковки продукта.

Показать место копчения колбасы предполагаемые производители отказались.

Главный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора столицы Кубан Кундашев 24.kg сообщил, что видео изучается. Он также добавил, что колбасная фирма «Баймырза», озвученная на видео, у них как у надзорного органа не зарегистрирована.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173394/
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