В Бишкеке делают колбасу в антисанитарных условиях. Видео об этом опубликовала пользователь Facebook Назира Мукамбетова.

На видео видно, как мужчины вымачивают колбасные изделия в ванной в темной комнате. В соседнем помещении находятся пленки для упаковки продукта.

Показать место копчения колбасы предполагаемые производители отказались.

Главный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора столицы Кубан Кундашев 24.kg сообщил, что видео изучается. Он также добавил, что колбасная фирма «Баймырза», озвученная на видео, у них как у надзорного органа не зарегистрирована.