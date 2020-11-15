20:14
USD 84.80
EUR 100.19
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь в топ-10 самых грязных

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 15 ноября в 19.30:

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 1,6 раза: PM2.5 среднесуточный — 56 мкг/м³, на момент измерения — 83 мкг/м³;
  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 1,45 раза: PM2.5 среднесуточный — 51 мкг/м³, на момент измерения — 83 мкг/м³;
  • в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения не превышен: PM2.5 среднесуточный — 11 мкг/м³, на момент измерения — 15 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 82 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 31 мкг/м³.

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 19.30 Бишкек поднялся на 10-е место.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

  • Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173106/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь в топ-10 самых грязных
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень не превышен
Угольный вопрос. Как бишкекчане готовятся пережить зиму
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся во всех районах
Санитарно-экологическая инспекция оштрафовала бишкекчан, сжигающих листья
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
В&nbsp;доме Тайырбека Сарпашева провели обыск В доме Тайырбека Сарпашева провели обыск
От&nbsp;пневмонии скончался экс-министр образования и&nbsp;науки КР&nbsp;Каныбек Исаков От пневмонии скончался экс-министр образования и науки КР Каныбек Исаков
Зимнего туристического сезона в&nbsp;Кыргызстане не&nbsp;будет Зимнего туристического сезона в Кыргызстане не будет
Бизнес
MegaCom продолжает расширение и&nbsp;модернизацию сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
15 ноября, воскресенье
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь в топ-10 самых грязных Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь в топ-10 с...
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и спектакль
18:30
Вторая волна COVID-19. Узбекистан передал Кыргызстану гуманитарную помощь
18:30
16 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Чудаки парковки. Из-за минивэна на тротуаре пришлось выходить на дорогу