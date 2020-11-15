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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Садыр Жапаров отозвал документы и вновь подал заявление

Садыр Жапаров отозвал документы и вновь подал заявление на должность президента. Об этом сообщили в Центризбиркоме. 

Отметим, утром Садыр Жапаров подал уведомление в Центризбирком о своем участии в выборах президента. Позже он также сдал документы.

Однако полномочия исполняющего обязанности президента и премьер-министра он сложил только вечером

В ЦИК отметили, что на 23.55 в Центральную избирательную комиссию поступили 65 заявлений (отозвано два заявления) от граждан КР о выдвижении кандидатами на должность президента. 

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173099/
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