Выборы президента. Садыр Жапаров отозвал документы и вновь подал заявление

Садыр Жапаров отозвал документы и вновь подал заявление на должность президента. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Отметим, утром Садыр Жапаров подал уведомление в Центризбирком о своем участии в выборах президента. Позже он также сдал документы.

Однако полномочия исполняющего обязанности президента и премьер-министра он сложил только вечером.

В ЦИК отметили, что на 23.55 в Центральную избирательную комиссию поступили 65 заявлений (отозвано два заявления) от граждан КР о выдвижении кандидатами на должность президента.