Успеть до первого снега. Как автомобилисту подготовиться к зиме в Кыргызстане

Для автомобилистов наступает самый ответственный сезон. Настолько, что некоторые из них предпочитают не пользоваться машиной вовсе и перейти на зимние месяцы в категорию пешеходов. Ведь именно в холодное время года могут проявиться слабые места четырехколесного друга. Но идти на подобные жертвы необязательно, достаточно грамотно подготовить автомобиль к зиме.

О том, как это сделать, к каким затратам нужно быть готовым и как сэкономить время, проведенное на СТО, 24.kg рассказал технический эксперт Алексей Федоров.

«Черепашья езда, километровые пробки. С первым выпавшим снегом скорость передвижения по столице на транспорте резко падает. А все потому, что большинство автолюбителей снова оказались не готовы к холодам. Традиционно понадеялись, что «зима не будет» и не переобули машину.

Оптимальный вариант готовить машину к зиме в нашем климате — октябрь. Это в нынешнем году осень теплая, а обычно в это время уже гораздо холоднее. У нас же, как обычно, сейчас первый снег ляжет — и на вулканизации сразу очереди. Сутки-двое стоят, чтобы переобуться», — говорит Алексей Федоров.

«Переобуться» — это обязательный пункт для каждого автомобилиста. Летние шины на холоде «задеревенеют» и на заснеженной дороге не смогут обеспечить должного сцепления, поэтому три самых холодных месяца в году по большинству кыргызстанских дорог на ней ездить опасно.

«Менять нужно обязательно, даже тем, кто ездит на всесезонной. Потому что «всесезонка» рассчитана на плюсовую температуру. В Кыргызстане зимой автомобилю нужны именно зимние шины. В России, например, ставят шипованную резину. У нас, я считаю, в этом смысла нет, потому что за одну неделю несколько раз погода меняется», — уверен Алексей Федоров.

Эксперт советует иметь для каждого автомобиля два комплекта шин с дисками. Тогда заменить их будет гораздо менее затратно — и по времени и по деньгам. Это можно будет сделать на любой станции техобслуживания буквально за полчаса, если резина сбалансирована. А при замене мастер советует обязательно подписывать, на каком месте колесо стояло.

Сейчас появилась новая услуга — специальные склады для хранения шин. Ты ставишь летнюю резину, а зимнюю отдаешь на хранение. Приехал — переобулся, твою резину забрали, упаковали в пакеты, у тебя остается квитанция. Весной приезжаешь — то же самое. Забираешь свою летнюю, меняешь, оплачиваешь — и поехал дальше. Тем, кто живет в квартирах, кому резину реально негде хранить, это очень удобно. Алексей Федоров

Но заменой резины подготовка к зиме, конечно, не ограничивается. Нужно провести технический осмотр. Эксперт советует проверять автомобиль два раза в год — весной и перед наступлением холодов. Второй даже важнее.

«Нужно обязательно проверить резиновые изделия, их состояние — патрубки, тормозные шланги, сайлентблоки. Если они износились — менять. Пока тепло, они держат форму, а как ударит мороз, они могут замерзнуть, лопнуть», — предупреждает Алексей.

Следующий пункт — масло. Оно должно быть свежим. Как правило, его меняют через каждые 8-10 тысяч километров пробега. Но если вы эксплуатируете автомобиль без фанатизма и набрали, например, 4-5 тысяч за два года — масло все равно лучше перед зимой поменять.

«Если машина стоит, то масло не работает и свои свойства начинает терять, на морозе становится более густым — это затрудняет работу двигателя. А ему приходится трудиться в гораздо более сложных условиях, особенно такой зимой, как у нас, с резкими перепадами температур», — предупреждает Алексей Федоров.

Проверить нужно и другие расходники, например, антифриз. Его меняют через каждые 40-50 тысяч пробега, но это критический порог. Если он уже близок, возникает риск появления внутренней коррозии радиатора и двигателя. Чтобы этого избежать, нужно посмотреть плотность антифриза и при необходимости его заменить.

«И не забудьте проверить жидкость в омывателях — там должна быть залита «незамерзайка». Если осталась вода, ее нужно обязательно слить. Ведь на морозе она замерзнет, и бачок может лопнуть. Покупать жидкость для омывателя нужно в проверенных местах, и прежде чем залить, обязательно понюхать, чтобы не резала глаза и «по носу не била», чтобы потом этими парами не надышаться», — говорит эксперт.

Техосмотр автомобиля и его подготовка к зимнему сезону в Бишкеке будет стоить около 1-1,5 тысячи сомов. И это только работа плюс стоимость расходников — масла, антифриза, жидкости в омывателе.