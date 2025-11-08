МП «Тазалык» полностью готово к зимнему сезону 2025-2026 годов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Во время инспекционного выезда мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отметил, что предприятие провело всестороннюю подготовку к работе в условиях низких температур и гололеда. Склады полностью укомплектованы необходимыми инертными материалами. В частности, в наличии есть 5479,83 тонны технической соли для обработки городских дорог.

К эксплуатации также готов парк специализированной техники. Из 92 единиц 83 полностью исправны и готовы к работе.

Среди них:

46 машин для посыпки дорог и уборки снега;

5 самосвалов с установленными снежными отвалами;

24 трактора «Беларусь» для очистки тротуаров;

6 единиц техники «Бобкет» с щетками;

3 лаповых погрузчика для уборки снега;

5 УКМ-машин;

3 фронтальных погрузчика для загрузки соли.

Для бесперебойной работы в зимний период задействовано более 1 тысячи сотрудников, включая водителей, механизаторов и уборщиков территорий. Все работники обеспечены зимним инвентарем и спецодеждой.

Градоначальник поблагодарил коллектив «Тазалыка» за ответственную подготовку к зиме и поручил руководству предприятия обеспечить круглосуточную готовность всех подразделений к возможным погодным изменениям. Он также напомнил сотрудникам о необходимости соблюдения мер личной безопасности во время выполнения работ.