Только в трех спортшколах Кыргызстана есть секции зимних видов спорта

В Кыргызстане секции зимних видов спорта имеются только в трех спортивных школах. Об этом говорится в проекте программы развития зимних видов спорта в КР на 2025-2030 годы, вынесенной на общественное обсуждение.

Согласно документу, в настоящее время по республике 73 детско-юношеских спортивных школ и 7 специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, где культивируются более 70 видов спорта.

Отмечается, что зимние виды спорта, кроме отдельных случаев, пока не вошли в приоритетные направления государственной поддержки. Ситуация с финансированием сложная, системности нет.

«Зимние виды спорта пока не получили должной популярности среди населения. Основными факторами, влияющими на низкий интерес, являются отсутствие информации, инфраструктуры и возможности заниматься данным видом спорта в течение всего года. В основном зимние виды спорта, в том числе спорт высших достижений, держится на энтузиазме и самоотверженном труде тренеров и отдельно взятых спортсменов. При планировании развития зимних видов спорта необходимо учитывать проблемы, которые наблюдаются в настоящее время в других видах спорта, чтобы избежать их при дальнейшей работе», — говорится в программе.