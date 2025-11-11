11:07
Общество

Бишкекский «Тазалык» получит к зиме 20 единиц спецтехники

Муниципальное предприятие «Тазалык» получит к зиме 20 единиц коммунальной техники: 10 комбинированных дорожных машин и 10 тракторов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор МП Жолдош Чуштуков.

По его словам, контракт на поставку техники заключили недавно, ожидается ее прибытие.

«На сегодня у нас 92 единицы техники, которую мы используем зимой. Из них 86 машин готово, в течение двух недель всю технику подготовим к зиме. Дополнительно прибудут еще 20 единиц, стараемся ежегодно обновлять наш автопарк, ведь город в три раза увеличился», — рассказал директор.

Он добавил, что все сотрудники обеспечены необходимым инвентарем и спецодеждой.

Ранее сообщалось, что для бесперебойной работы в зимний период задействовано более 1 тысячи сотрудников, включая водителей, механизаторов и уборщиков территорий. Все работники обеспечены зимним инвентарем и спецодеждой.
