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Общество

Программу развития зимних видов спорта до 2030 года подготовили в Кыргызстане

В Кыргызстане подготовили программу развития зимних видов спорта на 2025-2030 годы. Проект постановления кабмина опубликован для общественного обсуждения.

Документ направлен на создание устойчивой системы координации и управления зимними видами спорта, совершенствование взаимодействия государственных органов со спортивными федерациями, развитие спортивной инфраструктуры, повышение квалификации тренеров и спортсменов, а также на развитие массового зимнего спорта.

В справке-обосновании отмечается, что в республике в настоящее время нет отраслевого программного документа национального уровня по развитию спорту. В стратегических документах странового уровня также недостаточно внимания уделяется спорту. Программы по развитию зимних видов спорта до настоящего времени не принимались, поскольку они только в начале своего развития.

Однако с учетом растущего интереса есть все возможности для поступательного развития, считают чиновники.

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«С развитием рыночных отношений, в том числе в сфере спорта, требует пересмотра система взаимоотношений между государством, спортивными федерациями и частным сектором, вовлеченным в зимний спорт. У государства уже нет монополии в вопросах организации как массового, так и спорта высоких достижений. В то же время нет четких правил, какую роль должно взять на себя государство и частный сектор в развитии спорта. Это является основанием для разработки госпрограммы», — говорится в справке-обосновании.

Уточняется, что в настоящее время внимание акцентируется, прежде всего, на поддержке спортсменов, которые демонстрируют высокие результаты.

Значительно меньше внимания уделяется потенциальной смене этим спортсменам, школам, клубам, особенно в регионах. В результате после завершения карьеры сильнейших атлетов Кыргызстана возникает временной провал, который в целом нивелирует достигнутые результаты. Поэтому уже на начальном этапе планирования развития зимних видов спорта необходимо предусмотреть комплексный, сбалансированный подход в отношении господдержки субъектов спорта, которые не только обеспечивают результат в виде спортивных побед, но и должны формировать устойчивую основу для непрерывной подготовки спортсменов и развитие массового спорта.

Принятие проекта постановления не повлечет дополнительных финансовых затрат из госбюджета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330219/
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