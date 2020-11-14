На Иссык-Куле выявили незаконно установленные рыболовные сети

Сотрудники Госэкотехинспекции выявили незаконно установленные рыболовные сети. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, межрегиональное управление Госэкотехинспекции провело оперативное мероприятие на акватории озера Иссык-Куль. Обнаружены незаконно установленные рыболовные сети, они уничтожены.

Уточняется, что общая длина лески составила 2,7 километра.

Госэкотехинспекция предупреждает, что незаконное посягательство на объекты животного, растительного мира и рыбных запасов карается законодательством КР. В ведомстве призывают к бережному отношению к окружающей среде.