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Общество

На Иссык-Куле выявили незаконно установленные рыболовные сети

Сотрудники Госэкотехинспекции выявили незаконно установленные рыболовные сети. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, межрегиональное управление Госэкотехинспекции провело оперативное мероприятие на акватории озера Иссык-Куль. Обнаружены незаконно установленные рыболовные сети, они уничтожены.

Уточняется, что общая длина лески составила 2,7 километра.

Госэкотехинспекция предупреждает, что незаконное посягательство на объекты животного, растительного мира и рыбных запасов карается законодательством КР. В ведомстве призывают к бережному отношению к окружающей среде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172961/
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