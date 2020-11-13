В Бишкеке 13 ноября дождь, переходящий в снег, возможен ночью и в первой половине дня. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День уменьшился до 9 часов 48 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-14.30 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Толстого, Достоевского);

9.30-17.00 — 8-й микрорайон, 28-30а, б, в, 31в, 44, отрезки улиц Тоголока Молдо, Ташкентской, жилмассивы «Колмо» (улицы Азаттык, Козу-Баглан, Республиканская), «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Термечикова, Шералиева, Каракоо), «Ак-Орго» (улицы Ай-Кочо, Жетиген);

9.00-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Боконбаева, Фруктовой, Крылова, Кривоносова, Лущихина;

9.00-11.00 — отрезки улиц Токтоналиева, Кулатова, Толстого, переулок Актюбинский.

У кого намечается той

Мухтарбек Айнакулов

Родился 13 ноября 1957 года в селе Сосновка Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК.

Алексей Федосеев

Родился 13 ноября 1990 года. Кикбоксер.

Памятные даты

День войск радиационной, химической и биологической защиты Кыргызской Республики

Фото из интернета

Химические войска — специальные войска, предназначенные для химического обеспечения боевых действий Вооруженных сил.

Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты считается 13 ноября 1918 года.

Всемирный день доброты

Фото из интернета

Датой праздника выбран день открытия в 1998 году в Токио I конференции Всемирного движения доброты.

У движения есть свой официальный документ — «Декларация доброты», которая гласит: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с помощью создания всемирной сети и создать более добрый и более полный сочувствия мир».

Еще одна цель Всемирного дня доброты — способствовать объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия.

Международный день слепых

Фото из интернета

Основой для учреждения дня стал день рождения Валентина Гаюи — известного педагога, основавшего в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых.

В 1784 году в Париже без поддержки правительства и благотворительных обществ на свои личные средства в своем собственном доме Гаюи открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых».

Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». Это были крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. При помощи «унциала» стало возможным обучать слепых детей чтению и печатать книги для слепых.

Люди, которые меняли мир

Умер академик Курман-Гали Каракеев

Фото из интернета. Курман-Гали Каракеев

Родился 7 ноября 1913 года в селе Курменты Иссык-Кульской области. Доктор исторических наук, профессор, академик НАН КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Под началом Каракеева составлена геологическая карта прогнозирования месторождений в республике, залежей редкоземельных элементов. При непосредственном участии ученого вышли четыре тома «Истории Киргизской ССР».

Известен как автор ряда фундаментальных работ в сферах культурного строительства, истории науки, а также в изучении этапов становления кыргызского государства новейшего времени.

Автор более 300 работ, в том числе 8 монографий, книг и брошюр по разнообразной тематике.

Под его руководством защищено 20 докторских и кандидатских диссертаций.

Умер 13 ноября 2012-го.

Куда сходить

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок;

Мастерская «705» покажет спектакль «Уя».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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