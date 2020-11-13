В Бишкеке 13 ноября дождь, переходящий в снег, возможен ночью и в первой половине дня. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День уменьшился до 9 часов 48 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-14.30 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Толстого, Достоевского);
- 9.30-17.00 — 8-й микрорайон, 28-30а, б, в, 31в, 44, отрезки улиц Тоголока Молдо, Ташкентской, жилмассивы «Колмо» (улицы Азаттык, Козу-Баглан, Республиканская), «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Термечикова, Шералиева, Каракоо), «Ак-Орго» (улицы Ай-Кочо, Жетиген);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Боконбаева, Фруктовой, Крылова, Кривоносова, Лущихина;
- 9.00-11.00 — отрезки улиц Токтоналиева, Кулатова, Толстого, переулок Актюбинский.
У кого намечается той
Мухтарбек Айнакулов
Родился 13 ноября 1957 года в селе Сосновка Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК.
Алексей Федосеев
Родился 13 ноября 1990 года. Кикбоксер.
Памятные даты
День войск радиационной, химической и биологической защиты Кыргызской Республики
Химические войска — специальные войска, предназначенные для химического обеспечения боевых действий Вооруженных сил.
Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты считается 13 ноября 1918 года.
Всемирный день доброты
Датой праздника выбран день открытия в 1998 году в Токио I конференции Всемирного движения доброты.
У движения есть свой официальный документ — «Декларация доброты», которая гласит: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с помощью создания всемирной сети и создать более добрый и более полный сочувствия мир».
Еще одна цель Всемирного дня доброты — способствовать объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия.
Международный день слепых
Основой для учреждения дня стал день рождения Валентина Гаюи — известного педагога, основавшего в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых.
В 1784 году в Париже без поддержки правительства и благотворительных обществ на свои личные средства в своем собственном доме Гаюи открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых».
Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». Это были крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. При помощи «унциала» стало возможным обучать слепых детей чтению и печатать книги для слепых.
Люди, которые меняли мир
Умер академик Курман-Гали Каракеев
Родился 7 ноября 1913 года в селе Курменты Иссык-Кульской области. Доктор исторических наук, профессор, академик НАН КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.
Под началом Каракеева составлена геологическая карта прогнозирования месторождений в республике, залежей редкоземельных элементов. При непосредственном участии ученого вышли четыре тома «Истории Киргизской ССР».
Известен как автор ряда фундаментальных работ в сферах культурного строительства, истории науки, а также в изучении этапов становления кыргызского государства новейшего времени.
Автор более 300 работ, в том числе 8 монографий, книг и брошюр по разнообразной тематике.
Под его руководством защищено 20 докторских и кандидатских диссертаций.
Умер 13 ноября 2012-го.
Куда сходить
Культура
- «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок;
- Мастерская «705» покажет спектакль «Уя».
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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