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Общество

Кыргызстан начал подготовку к IV Всемирным играм кочевников в Турции

Кыргызстан начал подготовку к IV Всемирным играм кочевников в Турции. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По ее данным, директор агентства Канат Шабданбаев провел совещание по подготовке сборных команд по национальным видам спорта к IV ВИК, которые пройдут в 2021 году в Турецкой Республике.

В ходе совещания рассмотрены вопросы своевременной и качественной подготовки спортсменов Кыргызстана к IV Всемирным играм кочевников.

«Вся ответственность по подготовке сборных команд по национальным видам спорта возложена на госагентство. Прошу всех представителей федераций по национальным видам спорта отнестись к данным вопросам с большой ответственностью, четко выполнять все требования и поручения», — отметил Канат Шабданбаев.

По итогам совещания директор госагентства поручил Дирекции по национальным видам спорта до 13 ноября разработать стандартизацию спортивного инвентаря по национальным видам спорта совместно с федерациями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172601/
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