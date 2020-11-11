Кыргызстан начал подготовку к IV Всемирным играм кочевников в Турции. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По ее данным, директор агентства Канат Шабданбаев провел совещание по подготовке сборных команд по национальным видам спорта к IV ВИК, которые пройдут в 2021 году в Турецкой Республике.

В ходе совещания рассмотрены вопросы своевременной и качественной подготовки спортсменов Кыргызстана к IV Всемирным играм кочевников.

«Вся ответственность по подготовке сборных команд по национальным видам спорта возложена на госагентство. Прошу всех представителей федераций по национальным видам спорта отнестись к данным вопросам с большой ответственностью, четко выполнять все требования и поручения», — отметил Канат Шабданбаев.

По итогам совещания директор госагентства поручил Дирекции по национальным видам спорта до 13 ноября разработать стандартизацию спортивного инвентаря по национальным видам спорта совместно с федерациями.