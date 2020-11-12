В Бишкеке 12 ноября дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ожидается +10 градусов. День уменьшился до 9 часов 50 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — переулок Ижевский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Актан, Аксы);

9.00-14.00 — улицы Элебесова, Фере, Енисейская, Аральская, переулки Новостроевский, Памирский;

9.30-12.30 — 4-й микрорайон, 30а, 45-50;

9.30-17.30 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 0-4-я);

9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Азаттык, Жийделуу, Алтын-Бешик), улица Месароша, 64, перекресток улиц Тоголока Молдо и Ташкентской;

9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-22 — Чуй-25, Чуй-47 — Чуй-51);

13.00-15.30 — 4-й микрорайон, 26-30, 33, 35;

13.00-16.00 — улица Фучика (район горбольницы № 1).

9.00-19.00 — район, ограниченный улицами Логвиненко, Фрунзе, проспектом Манаса и линией железной дороги.

Памятные даты

Всемирный день борьбы с пневмонией

Появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии.

В этот день учреждения здравоохранения организуют профилактические мероприятия, проводят медицинские осмотры. Кроме того, множество волонтеров рассказывают людям о пневмонии и сопряженных с ней рисках, раздают информационные листовки и буклеты.

Всемирный день качества

Всемирный день качества — ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября.

Утвержден в 1990-м. А спустя шесть лет Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот второй ноябрьский четверг, Европейской неделей качества.

Целями дня являются повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества. Ведь речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.

День рождения хип-хопа

Хип-хоп — культурное направление, зародившееся в среде рабочего класса Нью-Йорка 12 ноября 1974 года. Диджей Afrika Bambaataa первым определил пять столпов хип-хоп-культуры: эмсиинг, диджеинг, брейкинг, граффити и knowledge (определенная философия). Другие элементы включают битбоксинг, хип-хоп-моду и сленг.

Возникнув в Южном Бронксе, в 1970-х хип-хоп стал частью молодежной культуры во многих государствах. С конца 1990-х годов из уличного андеграунда, имеющего остро социальную направленность, хип-хоп постепенно превратился в часть музыкальной индустрии, а к середине первого десятилетия XXI века субкультура стала «модной», «мейнстримной».

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Мэлс Акынбеков

Родился 12 ноября 1942 года в селе Алай-Куу Ошской области.

С 1970-го член Союза художников СССР, главный художник Художественного фонда Киргизии.

Рано ушедший из жизни, самобытный, оставивший собственное слово в кыргызском изобразительном искусстве.

Работал в основном как жанрист.

Фото knmii.kg. «В долине Алай-Ку»

Тематика работ разнообразна. Мэлс Акынбеков воспевал красоту традиционного кыргызского быта и разрабатывал революционную тематику. В конце 1970-х создал ряд полотен на тему современных новостроек и цикл портретов передовиков сельского хозяйства.

Умер 25 декабря 1993 года.

Родился художник Георгий Белкин

Фото из интернета. Георгий Белкин

Родился 12 ноября 1945 года в Семипалатинской области Казахской ССР. Народный художник Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.

В Русский драматический театр имени Надежды Крупской принят в 1969-м артистом оркестра. В 1971 году после окончания Художественного училища стал художником-постановщиком, а с 1973-го — главным художником.

За 35 лет своей работы Георгий Белкин создал художественное оформление более 100 спектаклей театра. Многие сценографические работы художника отмечены дипломами всесоюзных и республиканских фестивалей. Его работы можно увидеть в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, частных коллекциях Германии, Израиля, Италии, США, России, Франции, Казахстана. В 2006 году Георгий Белкин переехал в Москву. Талант художника был востребован в Государственном академическом центральном театре кукол Сергея Образцова, где Георгий Иванович работал до последних дней своей жизни.

Умер 25 августа 2016-го.

Умер писатель Качкынбай Артыкбаев

Фото из интернета. Качкынбай Артыкбаев

Родился 15 декабря 1934 года в селе Кепер-Арык. Народный писатель Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, лауреат Государственной премии имени Токтогула в области науки и техники, отличник народного образования. Автор 9 сборников стихов, 16 монографий, произведений художественной критики, 24 учебников, учебных пособий и программ, опубликовал более 600 статей. Являлся видным исследователем истории развития киргизской литературы с древних времен до настоящих дней, приложил много усилий для системного введения их в учебный процесс и популяризации. Умер 12 ноября 2009-го.

Куда сходить

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

