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Общество

Годовщина Октябрьской революции. В Бишкеке прошел митинг

В Бишкеке возле памятника Ленину прошел митинг, посвященный 103-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции.

На акцию с транспарантами и флагами вышли около 50 человек. Они возложили цветы к монументу и произнесли речь. Перед собравшимися выступил и экс-депутат Жогорку Кенеша, председатель партии коммунистов Кыргызстана Исхак Масалиев. Комментируя последние политические события в Кыргызстане, он отметил, что сегодня в стране непростая ситуация. «Небольшая группа людей захватила власть. Нынешний состав парламента самый слабый и пластичный, я бы сказал, что даже проститутский. Постель еще не остыла, а они ложатся под другого. То, что произошло на выборах — вина капитала. Деньги застилают глаза многим людям. Вместо того чтобы смотреть на навыки кандидатов, они смотрят на их руки», — сказал он.

Отметим, что во времена СССР все союзные республики 7 ноября отмечали День Великой Октябрьской Социалистической революции. С обретением независимости большинство стран бывшего Советского Союза перестали праздновать этот день. Кыргызстан отказался от него только два года назад. Но на смену революции пришли два новых праздника. Будучи президентом, Алмазбек Атамбаев подписал указ, по которому 7 и 8 ноября объявили Днями истории и памяти предков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172304/
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