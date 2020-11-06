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Общество
Сюжет: COVID-19

В Джалал-Абаде штрафуют интернет-клубы и чайханы

В Джалал-Абаде, несмотря на запрет, работали две чайханы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, инспекторы провели рейд по городским объектам, которым временно запрещенно работать (рестораны, чайханы, бани и интернет-клубы). В ходе проверки выяснилось, что две чайханы работали, несмотря на ограничения, — владельцев оштрафовали, отключили электричество и водоснабжение.

Оштрафовали и компьютерные клубы, некоторым из них отключили электроэнергию.

Ранее городской штаб по борьбе с коронавирусом принял решение ввести некоторые ограничения в Джалал-Абаде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172160/
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