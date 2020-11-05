COVID-19. Вызовов все больше. Волонтеры просят о помощи

В Бишкеке волонтеры, работающие с больными коронавирусом, испытывают острую нехватку в бензине. Об этом сегодня 24.kg сообщила один из основателей и руководителей «Добровольного отряда спасателей» Валерия Садыгалиева.

«Сейчас у нас задействованы 10 человек. Три диспетчера, врачи-консультанты и четыре выездные бригады. Вызовов поступает много, как на госпитализацию, так и на помощь в лечении. Пациенты лежат дома, а капельницы поставить им некому», — рассказывает Садыгалиева.

Волонтеры, по ее словам, сегодня оказывают помощь в междугородней транспортировке пациентов.

«Бишкекская станция скорой помощи не выезжает за пределы города — это не их территория. При этом в селах в лучшем случае одна машина скорой на всех, дождаться которую просто нереально. Частные скорые берут за транспортировку пациентов с COVID-19 какие-то нереальные деньги. Нам известны факты, когда за доставку из Канта в Ивановку частники запрашивали 20 тысяч сомов», — говорит волонтер.

Фото Валерии Садыгалиевой. Дневной маршрут одной из выездных бригад волонтеров. 174 километра пути и 11 мест посещений

В среднем одна выездная бригада «Добровольного отряда спасателей» в сутки проезжает от 150 до 200 километров . Добровольцы испытывают нехватку не только в СИЗах и медицинских масках, но и в бензине. При этом Садыгалиева отметила, что проблем с госпитализацией пациентов на сегодняшний день нет.

Желающие помочь волонтерам могут сделать это, пополнив мобильный кошелек «Элсом» по номеру 0774804804.

Напомним, в Кыргызстане за прошедшие сутки выявили 535 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, всего же — 61 тысячу 309 случаев. За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии в республике умерли 1 тысяча 167 человек. Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.