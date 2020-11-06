В Бишкеке 6 ноября ясно. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День уменьшился до 10 часов 4 минут.
Отключение газа, света, воды
- 8.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (участок 921, улицы Октябрьская, Достоевского);
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Дордой» (1-5-я улицы), «Дордой-2» (3-12-я улицы), отрезки улиц Шевченко, Турусбекова, Жумабека, Фрунзе, Махатмы Ганди, Жибек Жолу, Уметалиева;
- 9.30-15.30 — 6-й микрорайон, 23-27, 38; 5-й микрорайон, 4, 19/3, переулки Кузнечный, Печерский, Чувашский, улица Славянская;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Каралаева, Юнусалиева, переулок Арасанский;
- 9.30-12.00 — отрезок улицы Тыныстанова;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Торгой, Масыралиева);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Манаса, Ынтымак-1 — Ынтымак-4);
- 10.00-15.00 — улица Жумабек, 9;
- 12.00-15.00 — район перекрестка улицы Лумумбы и БЧК;
- 13.00-17.30 — отрезки улиц Кольцевой, Бектенова, Юнусалиева, Медерова;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Малиновой, Федорова, переулок Мирный.
У кого намечается той
Асаналиев Майрамкул Мусабай уулу
Родился 6 ноября 1965 года в селе Торт-Куль Иссык-Кульской области. График, автор герба и флага Бишкека.
Атабек Азисбеков
Родился 6 ноября 1995 года. Борец греко-римского стиля.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Турдакун Усубалиев
Родился 6 ноября 1919 года в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 год. С его деятельностью связаны развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.
Являлся депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, был председателем комитета по депутатским полномочиям, этике, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации. В июне 2008-го был соучредителем политического движения «Единый Кыргызстан».
Умер 7 сентября 2015 года.
Родился поэт Омор Султанов
Перевел на кыргызский язык стихотворения Пабло Неруды, поэму Михаила Лермонтова «Демон». Является соавтором около 20 переводных коллективных сборников.
Расстрелян ученый Касым Тыныстанов
В 1901 году в селении Чырпыкты Пржевальского уезда Семиреченской области (ныне Иссык-Кульский район одноименной области) родился кыргызский ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов.
В 1923-м он составил реформированный кыргызский алфавит на основе арабского, на котором в 1924 году вышла его книга для чтения «Окуу китеби», а позднее ряд букварей.
Издал ряд работ по кыргызскому языкознанию.
Перу Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. Среди них сборник «Касым ырларынын жыйнагы» (1925), а также переводы на кыргызский язык «Интернационала» и басен Ивана Крылова.
В 1938-м необоснованно репрессирован и 6 ноября того же года расстрелян. В 1957-м реабилитирован.
Куда сходить
Культура
- в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась архитектурная выставка;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок;
- «Галерея М» также приглашает на выставку кыргызских художников;
- в Central Bazaar открылась ярмарка цветов;
- флешмоб к 85-летию Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова. Подробнее
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