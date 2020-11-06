В Бишкеке 6 ноября ясно. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День уменьшился до 10 часов 4 минут.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (участок 921, улицы Октябрьская, Достоевского);

9.00-18.00 — жилмассивы «Дордой» (1-5-я улицы), «Дордой-2» (3-12-я улицы), отрезки улиц Шевченко, Турусбекова, Жумабека, Фрунзе, Махатмы Ганди, Жибек Жолу, Уметалиева;

9.30-15.30 — 6-й микрорайон, 23-27, 38; 5-й микрорайон, 4, 19/3, переулки Кузнечный, Печерский, Чувашский, улица Славянская;

9.30-17.30 — отрезки улиц Каралаева, Юнусалиева, переулок Арасанский;

9.30-12.00 — отрезок улицы Тыныстанова;

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Торгой, Масыралиева);

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Манаса, Ынтымак-1 — Ынтымак-4);

10.00-15.00 — улица Жумабек, 9;

12.00-15.00 — район перекрестка улицы Лумумбы и БЧК;

13.00-17.30 — отрезки улиц Кольцевой, Бектенова, Юнусалиева, Медерова;

13.00-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Малиновой, Федорова, переулок Мирный.

У кого намечается той

Асаналиев Майрамкул Мусабай уулу

Родился 6 ноября 1965 года в селе Торт-Куль Иссык-Кульской области. График, автор герба и флага Бишкека.

Атабек Азисбеков

Родился 6 ноября 1995 года. Борец греко-римского стиля.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Турдакун Усубалиев

Фото из интернета. Турдакун Усубалиев

Родился 6 ноября 1919 года в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 год. С его деятельностью связаны развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Являлся депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, был председателем комитета по депутатским полномочиям, этике, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации. В июне 2008-го был соучредителем политического движения «Единый Кыргызстан».

Умер 7 сентября 2015 года.

Родился поэт Омор Султанов

Фото из интернета. Омор Султанов

Родился 6 ноября 1935 года в селе Тосор Иссык-Кульской области. Прозаик, народный поэт КР, видный общественный деятель, президент Международной общественной академии поэзии КР. Печатается с 1957-го. Первый поэтический сборник «Тоо кундеру» («Горные дни») издан в 1961 году. В 1967-м выпущен сборник повестей и очерков «Ак жол, кек асман» («Белая дорога, синее небо»). Омор Султанов написал несколько сценариев к полнометражным художественным и документальным фильмам, снятым на киностудии «Кыргызфильм».



Перевел на кыргызский язык стихотворения Пабло Неруды, поэму Михаила Лермонтова «Демон». Является соавтором около 20 переводных коллективных сборников.

Расстрелян ученый Касым Тыныстанов

Фото из интернета. Касым Тыныстанов

В 1901 году в селении Чырпыкты Пржевальского уезда Семиреченской области (ныне Иссык-Кульский район одноименной области) родился кыргызский ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов.

В 1923-м он составил реформированный кыргызский алфавит на основе арабского, на котором в 1924 году вышла его книга для чтения «Окуу китеби», а позднее ряд букварей.

Издал ряд работ по кыргызскому языкознанию.

Перу Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. Среди них сборник «Касым ырларынын жыйнагы» (1925), а также переводы на кыргызский язык «Интернационала» и басен Ивана Крылова.

В 1938-м необоснованно репрессирован и 6 ноября того же года расстрелян. В 1957-м реабилитирован.

Куда сходить

Культура

в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась архитектурная выставка;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок;

«Галерея М» также приглашает на выставку кыргызских художников;

в Central Bazaar открылась ярмарка цветов;

флешмоб к 85-летию Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова. Подробнее

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