Как кыргызстанец начал успешный бизнес с начальным капиталом в один доллар

Обычный сельский парень любил играть в альчики, а теперь у него есть свой бренд и мечта сделать кыргызскую культуру популярной во всем мире. Алтынбек Айбек уулу рассказал 24.kg, как любовь к национальным играм привела его к предпринимательству и какие подарки будут напоминать о Кыргызстане.

— Ваша компания называется Chukoland. Почему вы решили заняться именно альчиками?

— Я родился в Нарынской области, в селе Кок-Жар, где в альчики играют не только дети, но и взрослые. Мое детство было наполнено национальными играми. Но идея заняться именно альчиками пришла не сразу.

Учась в университете, я узнал о проекте «Мигрант Ишкер», который рассказывает трудовым мигрантам, как открыть собственное дело на родине. Я до этого два года подряд ездил на заработки в Турцию, и потому подходил под требования, предъявляемые к участникам. Первое задание, которое мы получили на проекте, стало ключевым.

Нам нужно было записать 40 своих хобби. В этот список я внес и альчики, но решение заниматься именно их продажей пришло ко мне позже, когда однажды я возвращался домой и увидел на улице детей, которые играли с камешками.

— С чего вы начали?

— Я связался со своими родственниками и собрал первую партию альчиков. Дальше стоял вопрос, в какой же упаковке презентовать мой товар. Делая покупки в супермаркете, наткнулся на гречку, которая была упакована в красивый пакетик. Вдохновился, на Ошском рынке нашел ткань за 80 сомов, привез маме, и с ее помощью первая партия упаковок для альчиков была готова.

Начал показывать продукцию всем: учителям, студентам, знакомым. В то время я стажировался в исламском журнале «Умма». Именно там у меня появилась возможность начать сотрудничество с одной строительной компанией, которая сделала крупный заказ на большую партию альчиков. Они хотели дарить наши наборы своим клиентам. С этого все и началось.

— Как развивается ваш бизнес?

— Сначала я кипятил альчики и мыл их подручными средствами. Теперь мы обрабатываем их в специальной кислоте, сушим, при необходимости красим. Упаковку из ткани, как и раньше, шьет моя мама, а кожаные чехлы заказываем в мастерских.

Самая главная проблема — это поиск альчиков. Очень тяжело найти альчики хорошего качества, а нам нужны именно такие. Сейчас многие заведения Бишкека закрыты из-за эпидемии коронавируса, а это еще больше усложняет поиск. Конечно, мы можем приобретать альчики в сельской местности, но там они уступают качеством и у них неподходящий товарный вид.

— Что именно вы продаете? Каков у вас ассортимент?

— В основном мы делаем акцент на альчиках. В месяц продаем их около полутора тысяч, это 45-50 наборов. Также у нас в продаже кожаные ремни, картины на коже, национальные ковры. Недавно в ассортименте появились кожаные портмоне. В планах создать сувенирную сеть с национальным колоритом, мы уже начали выпускать новую продукцию в тестовом варианте.

Также работаем над разработкой сайта, хотим, чтобы он был максимально простым и удобным. В планах внедрить в наш бренд образовательную программу, которая будет включать в себя обучение национальным играм, традициям и обычаям через видео и аудиоформат.

— У вас большая команда?

— Нас четверо — я, SMM-специалист, моя мама и мастер по кожаным изделиям. Сейчас мне кажется, что команда большая, ведь изначально мы с мамой были только вдвоем. В планах расширить производство и дать возможность большому числу людей трудоустроиться, ведь в стране острая проблема безработицы.

Верю, что наш бренд будет иметь большой спрос не только в Кыргызстане, но и в других странах. В этом году я окончил факультет журналистики и теперь собираюсь воспользоваться знаниями, чтобы продвигать бренд в массы.

— На кого вы ориентируетесь в своей работе? Ваш клиент — какой он?

— Основная идея бренда — возродить наследие кыргызского народа и популяризовать его, показать миру нашу культуру, игры и обычаи. Дать возможность нашим соотечественникам в других странах купить не просто альчики, а частичку родной земли. Поэтому наш клиент — это человек, который любит Кыргызстан, наши обычаи, который скучает по родине, потому что сам живет за ее пределами. Он приобретает альчики, чтобы быть как можно ближе к своему народу и наследию.

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Другой наш клиент — турист, который приехал в Кыргызстан и хочет увезти с собой что-то на память. Иностранцам приятно приобрести не банальные магнитики, а альчики как символ кыргызской национальной игры. Ну и те, кто ищет подарок своим друзьям из других стран, тоже часто выбирают альчики в красивой упаковке.

У нас есть клиенты из России, Казахстана и даже Европы. Звезды Кыргызстана также делают заказы, и в основном для своих детей. Они признаются, что хотят показать своим детям другой мир, который заставит их оторваться от экрана компьютера, выйти на улицу и ощутить настоящее веселье.