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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Пострадавший вышел из комы, его переведут из реанимации

Пострадаший во время беспорядков в Бишкеке молодой человек вышел из комы. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, сегодня глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев посетил Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, где проходят лечение пациенты, получившие травмы в результате событий 5 октября 2020 года.

По словам директора центра Сабырбека Жумабекова, в состоянии пострадавшего отмечается положительная динамика. «Пациент вышел из комы, сегодня его переводим в отделение нейротравмы, но пока его состояние остается тяжелым, получает необходимое лечение, ему потребуется длительная реабилитация», — отметил он.

Глава БНИЦТиО добавил, что, кроме данного пациента, еще семь пострадавших продолжают получать лечение, их состояние здоровья стабильное.

«В медицинской помощи никому не отказываем, один из пострадавших сегодня повторно обратился к нам, сейчас госпитализирован и начал получать лечение», — подчеркнул Сабырбек Жумабеков.

Напомним, что всего в организации здравоохранения за медицинской помощью обратились 1 тысяча 250 пострадавших, из них 279 человек были госпитализированы. На сегодня восемь пострадавших продолжают получать бесплатную медицинскую помощь в БНИЦТиО, остальные в удовлетворительном состоянии выписаны на амбулаторное лечение.

5 октября на акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру». Они были недовольны итогами парламентских выборов.

Ближе к ночи мирный митинг перерос в столкновения между протестующими и сотрудниками силовых структур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171625/
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