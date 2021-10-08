Октябрьские события. Алмазбек Атамбаев просит проводить слушания без него

В Первомайском районном суде Бишкека должны были состояться предварительные слушания по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева не доставили в суд. По словам адвоката Сергея Слесарева, от обвиняемого поступило заявление о том, чтобы предварительные слушания проводились без него. Бывший президент объяснил свою просьбу плохим состоянием здоровья.

«Закон позволяет, чтобы предварительные слушания проходили без обвиняемого. Во время заседания выяснилось, что некоторые адвокаты не ознакомились с материалами дела. По октябрьским событиям 2020-го фигурантам предъявлены обвинения, которые они не совершали. 5-6 октября Алмазбек Атамбаев находился в СИЗО ГКНБ. В деле есть документ, в котором указано, что руководство спецслужб попросило бывшего президента выйти из здания ведомства. Он вышел, никакого незаконного освобождения не было. 9 октября был мирный митинг, и там не звучали лозунги и призывы к захвату власти. Неизвестные люди стали бросаться камнями, их не привлекли к ответственности», — сказал Сергей Слесарев.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.