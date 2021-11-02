Октябрьские события. Алмазбек Атамбаев вновь отказался от участия в заседании

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

Секретарь суда заявила, что в суд не явились обвиняемые бывший президент Алмазбек Атамбаев и лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков.

Алмазбек Атамбаев написал заявление, где попросил проводить разбирательство без него в связи с плохим состоянием здоровья.

Адвокат Чынара Джакупбекова объяснила, что Темирлан Султанбеков болен, у него неподтвержденный коронавирус.

Обвиняемые экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов и лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов просили отложить заседание до выздоровления других подсудимых.

Экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов заявил, что все 105 томов уголовного дела никак не относятся к нему. По его словам, уголовное дело нужно вернуть на доследование в Военную или Генеральную прокуратуру.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.