Дело о беспорядках в октябре 2020-го в Бишкеке рассмотрит Первомайский райсуд

Уголовное дело о беспорядках в Бишкеке в октябре 2020 года направлено в Первомайский районный суд. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, в уголовном деле фигурирует бывший президент Алмазбек Атамбаев. Ему предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков и попытке насильственного захвата власти 5, 6 и 9 октября 2020 года.

Адвокат отметил, что по делу также проходят бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев, экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков, лидер партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков. Известно, что обвинение предъявлено и лидеру партии «Туран» Женишу Молдокматову.