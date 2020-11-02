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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Чингиз Айдарбеков объяснил, откуда у него дорогостоящая недвижимость

Недвижимость советника исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова Чингиза Айдарбекова в строящемся доме по улице Самойленко, 4в, была взята в ипотечный кредит. Об этом 24.kg сообщил сам Чингиз Айдарбеков.

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По его словам, вся недвижимость задекларирована и доходы отражены.

«В 2016 году я работал заведующим отделом Жогорку Кенеша, заключил договор долевого строительства и взял ипотечный кредит. Я указывал в декларации ипотечный договор в банке. В государственной системе я отработал 22 года и ничего не скрывал. Как могу указать недвижимость в декларации, если это долгострой? В 2018 году, когда я вернулся из Японии, выяснилось, что хозяин земли — депутат Жогорку Кенеша, он добился того, чтобы Верховный суд вынес решение о сносе дома. Недавно это постановление отменили», — сказал Чингиз Айдарбеков.

Напомним, ранее редакция писала, что бывший министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков не указал в своих налоговых декларациях крупную недвижимость.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171617/
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