В Бишкеке блогера примотали к столбу. Зачем?

В Бишкеке блогер Болот Ибрагимов решил необычным способом напомнить мэрии о двух столбах, которые в результате расширения дороги оказались прямо на проезжей части. Гражданский активист выложил в Facebook фотографию, на которой он примотан к одному из столбов пищевой пленкой.

«Оба столба находятся в микрорайоне «Восток-5» на проспекте Чуй. К которому меня примотали, стоит рядом с рынком «Таалай». Их наличие на проезжей части у людей адекватных вызывает гнев. Но чтобы донести эту информацию до людей, принимающих у нас решения, одного гнева мало. Мы с друзьями решили прибегнуть к такому необычному методу, потому что написание писем и жалоб в различные инстанции — это скучно и долго. А тут мы потратили каких-то 10 минут и привлекли максимум внимания к проблеме», — рассказал 24.kg Болот Ибрагимов.

Фото с личной страницы Болота Ибрагимова в Facebook

Он также напомнил, что ранее выкладывал в соцсети видео танца на фоне опасно стоящего столба, надеясь тем самым привлечь к нему внимание городских чиновников. Видео получило широкий отклик и стало вирусным. Однако после событий 5 октября в мэрии Бишкека сменилось руководство и о столбах все забыли. Блогер надеется, что фотография дойдет до нынешнего главы города и муниципалитет наконец-то решит эту проблему.