44-летнего жителя Джалал-Абада задержали за связь с несовершеннолетней девочкой

44-летний житель Джалал-Абада провел обряд нике с несовершеннолетней девочкой, при этом будучи официально женатым на другой женщине. Об этом сообщила пресс-служба УВД Оша.

По ее данным, 25 октября сотрудники криминальной милиции города Таласа задержали гражданина Л.А. 1976 года рождения. После его доставили в Ош.

Отмечается, что ранее в милицию поступила информация о том, что указанный мужчина полтора года назад, 29 июня 2019 года, женился на жительнице Кара-Суйского района 2003 года рождения, зная, что она несовершеннолетняя. Обряд нике провел в Оше, а потом он забрал ее в Джалал-Абад.

Затем Л.А. узнав, что его ищут сотрудники милиции, уехал в Талас, где был задержан.

Фото УВД Оша

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 178 «Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов». По решению городского суда задержанный отпущен под домашний арест. Проводится расследование.

Как выяснилось, мужчина официально состоит в браке и у него на момент обряда уже было двое детей.