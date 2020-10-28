Ослепшего на один глаз солдата медики не признают инвалидом

Ослепшего на один глаз в результате избиения солдата Кубанычбека Молдалиева члены медицинской экспертной комиссии по Бишкеку не признали инвалидом. Страховку он получить не может. Об этом 24.kg сообщили юристы правозащитного центра «Кылым шамы».

По их словам, моральный ущерб оценен в 1 миллион сомов к ГПС и в такую же сумму к подсудимому — младшему сержанту. По приговору Таласского горсуда тот признан виновным и получил три года условно. Решение не обжаловали в вышестоящей инстанции. Адвокаты отмечают, что получить страховку в 140 тысяч сомов Кубанычбек Молдалиев может и без признания его недееспособным.

«Но дело упирается в сумму. То есть если бы ему присвоили инвалидность, то Молдалиев мог бы рассчитывать на выплату в 350 тысяч сомов. Поэтому мы будем обращаться в Республиканскую медкомиссию. Солдат ослеп, потому что младший сержант его регулярно избивал. Он его ударил прикладом автомата по голове, и Молдалиев попал в больницу. Когда он находился на лечении, этот же младший сержант приходил к нему и бил по голове палкой. На лечение семья обвиняемого выделила только 100 тысяч сомов. Эти деньги давно закончились. Если Кубанычбек Молдалиев будет признан инвалидом, то он откажется от претензий в адрес ГПС и осужденного», — пояснили юристы.

Инцидент произошел в одной из воинских частей Государственной пограничной службы КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.