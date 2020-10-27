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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

ЦИК оспорила решение суда об отмене повторных парламентских выборов

ЦИК подала кассационную жалобу в Верховный суд на решение Административного суда Бишкека об отмене постановления об объявлении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 20 декабря. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве. 

Дату заседания ВС еще не назначил. Напомним, срок рассмотрения жалоб и заявлений по выборным вопросам сокращен и не может превышать три дня. 

6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170991/
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