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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По словам юриста, у Алмазбека Атамбаева резко ухудшилось здоровье, и этапирование в подвал Бишкекского СИЗО-1 можно расценивать не только как нарушение его прав, но и как жестокое обращение.

«Еще на прошлой неделе специальная комиссия должна была рассмотреть наше прошение о переводе Атамбаева в ИК № 47. Но этого так и не было сделано. Комиссия будет заседать сегодня. Не состоялось также и заседание суда по изменению ему меры пресечения. Его водворили в камеру совершенно незаконно. Есть санкция суда от 6 октября о заключении моего подзащитного под домашний арест. А по событиям 9 октября, вернее по обвинению Атамбаева в организации массовых беспорядков, санкции нет до сих пор», — сказал Сергей Слесарев.

Напомним, Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Он содержался в СИЗО ГКНБ. Во время беспорядков в ночь с 5 на 6 октября его освободили. 9 октября он вышел на митинг на площадь Ала-Тоо, а на следующий день его вновь задержали. Накануне Атамбаева перевели в СИЗО-1 Бишкека. В знак протеста он объявил голодовку. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170917/
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