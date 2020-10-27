На Фестивале мобильного кино кыргызстанцы завоевали четыре награды

Кыргызстанцы завоевали четыре премии на Фестивале мобильного кино (Mobile Blockbuster film festival). Об этом сообщили организаторы MBff.

По их данным, в проекте принимали участие 50 работ из Казахстана, России, Болгарии, Испании, Франции, Чили, Кубы, Кыргызстана, Ирана, Индии и Польши.

Победители из Кыргызстана завоевали статуэтки в номинациях «Лучший документальный фильм» (приз жюри) за ленту «Портал в прошлое» Алии Макешовой, «Лучшая актриса», «Лучший актер», «Лучший фильм в категории L» (фильм до 12 минут) за картину «Опоздавший». Последний получил и главный приз — $500.

Mobile Blockbuster film festival (MBff) — это фестиваль короткометражных фильмов, снятых на смартфон. Основной миссией проекта организаторы видят расширение границ культуры, искусства и развлечений, а также создание пользовательского креативного контента. 25 октября состоялась торжественная церемония оглашения победителей второго сезона на YouTube-канале A!baika.

«Примечательно, что одним из весомых нововведений второго сезона стало проведение обучающих мастер-классов в режиме онлайн. За два месяца проекта прошло девять таких семинаров», — отметили организаторы фестиваля.