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Общество

На Фестивале мобильного кино кыргызстанцы завоевали четыре награды

Фото MBff. Статуэтка победителей

Кыргызстанцы завоевали четыре премии на Фестивале мобильного кино (Mobile Blockbuster film festival). Об этом сообщили организаторы MBff.

По их данным, в проекте принимали участие 50 работ из Казахстана, России, Болгарии, Испании, Франции, Чили, Кубы, Кыргызстана, Ирана, Индии и Польши.

Победители из Кыргызстана завоевали статуэтки в номинациях «Лучший документальный фильм» (приз жюри) за ленту «Портал в прошлое» Алии Макешовой, «Лучшая актриса», «Лучший актер», «Лучший фильм в категории L» (фильм до 12 минут) за картину «Опоздавший». Последний получил и главный приз — $500.

Mobile Blockbuster film festival (MBff) — это фестиваль короткометражных фильмов, снятых на смартфон. Основной миссией проекта организаторы видят расширение границ культуры, искусства и развлечений, а также создание пользовательского креативного контента. 25 октября состоялась торжественная церемония оглашения победителей второго сезона на YouTube-канале A!baika.

«Примечательно, что одним из весомых нововведений второго сезона стало проведение обучающих мастер-классов в режиме онлайн. За два месяца проекта прошло девять таких семинаров», — отметили организаторы фестиваля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170859/
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