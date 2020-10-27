Битва за пост мэра Бишкека. Кого горожане хотят видеть главой столицы

Вокруг кресла мэра Бишкека продолжается возня. У здания муниципалитета не прекращаются митинги сторонников исполняющего обязанности президента премьер-министра, которые считают, что пост градоначальника — это такая награда за их поддержку Садыру Жапарову.

Один из них — Торохан Жунусбеков из партии «Мекенчил» заявил, что он выдвинул свою кандидатуру на пост градоначальника и его якобы поддержал премьер-министр.

Другой активист из партии «Чон казат» Асхат Осмонов и вовсе обвинил главу государства в неисполнении обещаний.

«Я терпеливо ждал, не беспокоил вас. Надеялся на то, что вы выполните данное мне обещание. Но, как я понял, нужно самому начать требовать, иначе нельзя в наше время», — сказал Асхат Осмонов в своем видеообращении и потребовал назначить его мэром Бишкека.

Молодые люди даже не знают, что должность градоначальника — выборная.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового. Однако Нариман Тюлеев также покинул должность. Сейчас на пост главы города претендует Балбак Тулобаев.

Мэра столицы избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также глава кабмина.

24.kg провело опрос среди горожан о том, кого они желают видеть на посту мэра столицы.