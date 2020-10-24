Фильм «Шамбала» получил две награды на кинофестивале «Киношок»

Картина «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова удостоилась сразу двух наград на престижном XXIX Открытом кинофестивале «Киношок». Об этом сообщили в национальной киностудии «Кыргызфильм».

Уточняется, что на фестивале состоялась и российская премьера картины.

«В конкурсе полнометражных фильмов специальный диплом жюри присудили Артуру Аманалиеву за воплощение художественного образа за роль мальчика «Шамбалы». Приз за лучшую музыку присужден композитору Мурзали Жеенбаеву», — отметили на киностудии.

Фильм «Шамбала» снят по мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход».