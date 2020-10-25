Садыр Жапаров и другие политики в соцсетях. Кто и как ведет свои страницы

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров опубликовал в социальных сетях фотографию, где он в жилете работает за компьютером. Этот снимок наделал много шума. В обществе стали обсуждать не только внешний вид главы правительства, но и его активность в соцсетях.

Сегодня мало кто не имеет страницу в соцсетях, Facebook и Instagram для кыргызских политиков стали инструментом общения и коммуникации с населением.

24.kg проанализировало страницы первых лиц государства и узнало, насколько эффективно они их ведут и чем делятся со своей аудиторией.

Садыр Жапаров

Нынешний глава кабмина долгие годы активно ведет соцсети. Активно поддерживая связь со сторонниками через свои странички, политику удавалось оставаться на слуху и не потерять популярность у определенной части населения.

В Facebook существует несколько страниц Садыра Жапарова, в том числе группы в его поддержку.

Одна из первых публикаций на странице Facebook Садыра Жапарова сделана в 2012 году, когда он еще был депутатом парламента. Есть также группа в его поддержку, созданная в 2014-м. В ней зарегистрированы 138,3 тысячи подписчиков.

Профиль в Instagram создан 22 августа 2015 года. В нем на данный момент 104 тысячи фолловеров. И. о. главы государства подписан на 33 страницы. Среди них — Барак Обама, Владимир Зеленский, Шавкат Мирзиеев и Дмитрий Медведев.

В «Одноклассниках» на Садыра Жапарова подписаны 10 тысяч 64 человека.

В Twitter также есть аккаунт Садыра Жапарова, однако он не верифицирован, поэтому невозможно точно определить, является он официальным или это фейк.

Политик делится не только официальными сообщениями, но также публикует семейные фотографии. В январе 2016-го он поделился совместным снимком со старшим сыном Дастаном Жапаровым, который позже погиб в ДТП по дороге на Иссык-Куль.

В том же году Садыр Жапаров опубликовал фотографии еще двоих детей: дочери Жанайым и сына Нурдоолота.

В Telegram-канале Садыра Жапарова чуть больше 2 тысяч 200 подписчиков. Канал создан 7 октября 2020-го. Там политик публикует фотографии, видео и официальные сообщения о своей деятельности.

Камчыбек Ташиев

Близкий друг Садыра Жапарова, а с недавних пор глава ГКНБ Камчыбек Ташиев также ведет страницы в социальных сетях. В Facebook у него больше 4 тысяч «друзей» и 17 тысяч подписчиков.

В Instagram страницу политика найти не удалось. Зато есть его фан-клуб: аккаунт так и называется — tashiev.kamchybek_fan. Здесь опубликованы личные фотографии и видеоматериалы с участием Ташиева. Можно предположить, что его ведет пиар-менеджер политика. Фолловеров на странице больше 37 тысяч.

Максат Мамытканов

Свой Telegram-канал есть и у вице-премьер-министра и одного из лидеров партии «Чон казат» Максата Мамытканова. Там всего 209 подписчиков, и в последнее время он не так активен.

На личной странице в Facebook у чиновника 7 тысяч 102 подписчика и почти 5 тысяч «друзей».

Сыймык Жапыкеев

Еще один чонказатовец Сыймык Жапыкеев тоже получил должность — стал председателем Финполиции. Широкую известность ему принесли выступления в соцсетях. Бывший прокурорский работник устраивал прямые включения со своей кухни и делал громкие заявления, которые нравятся определенной группе людей. У него появилось много поклонников. Жапыкеев отличился своим эпатажным поведением, неуравновешенностью и особенностью выражать свое мнение резко и эмоционально, используя нецензурную лексику, выходя за рамки приличия в прямом эфире.

У главы ГСБЭП два Instagram-аккаунта. В первом — около 63 тысяч подписчиков, во втором — около 31 тысячи.

В Facebook на главу Финпола Сыймыка Жапыкеева подписаны 24 тысячи 714 человек.

Нуржигит Кадырбеков

Министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков — один из немногих в правительстве, кто имеет большую аудиторию в соцсетях. В Facebook у чиновника более 12 тысяч подписчиков, в Instagram — 309 тысяч.

У остальных членов кабинета министров, в частности, у первого вице-премьер-министра Артема Новикова, главы Минэкономики Санжара Муканбетова, министра финансов Кыялбека Мукашева и даже у председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Алтынбека Исмаилова, активных аккаунтов в соцетях нет.

Бывшие президенты

Перестала быть активной официальная страница экс-президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Instagram. Последние публикации сделаны 16 октября — в день, когда парламент принял его отставку. Но число фолловеров здесь сохранилось — 374 тысячи человек.

На Facebook-страницу Сооронбая Жээнбекова подписаны 40 тысяч 118 человек.

В Twitter есть два аккаунта: один — когда он был кандидатом в главы государства, другой — в статусе президента. В обоих прекратились публикации еще в 2017 году. Но фолловеры остались. Оба официально неверифицированы.

Примечательный факт: в Instagram экс-глава государства был подписан только на двух человек — своего пресс-секретаря Толгонай Стамалиеву и бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Последний также все еще подписан на Сооронбая Жээнбекова.

Страницу Алмазбека Атамбаева, очевидно, ведут его сыновья и сторонники партии. В аккаунте он указан как «экс-президент», хотя этого статуса его депутаты лишили. За его Instagram следят 188 тысяч подписчиков.

На странице в Facebook у бывшего главы государства числится более 15 тысяч читателей.