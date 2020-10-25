Садыр Жапаров и другие политики в соцсетях. Кто и как ведет свои страницы

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров опубликовал в социальных сетях фотографию, где он в жилете работает за компьютером. Этот снимок наделал много шума. В обществе стали обсуждать не только внешний вид главы правительства, но и его активность в соцсетях.
Сегодня мало кто не имеет страницу в соцсетях, Facebook и Instagram для кыргызских политиков стали инструментом общения и коммуникации с населением.
24.kg проанализировало страницы первых лиц государства и узнало, насколько эффективно они их ведут и чем делятся со своей аудиторией.
Садыр ЖапаровНынешний глава кабмина долгие годы активно ведет соцсети. Активно поддерживая связь со сторонниками через свои странички, политику удавалось оставаться на слуху и не потерять популярность у определенной части населения.
В Facebook существует несколько страниц Садыра Жапарова, в том числе группы в его поддержку.
Одна из первых публикаций на странице Facebook Садыра Жапарова сделана в 2012 году, когда он еще был депутатом парламента. Есть также группа в его поддержку, созданная в 2014-м. В ней зарегистрированы 138,3 тысячи подписчиков.
Профиль в Instagram создан 22 августа 2015 года. В нем на данный момент 104 тысячи фолловеров. И. о. главы государства подписан на 33 страницы. Среди них — Барак Обама, Владимир Зеленский, Шавкат Мирзиеев и Дмитрий Медведев.
В «Одноклассниках» на Садыра Жапарова подписаны 10 тысяч 64 человека.
В Twitter также есть аккаунт Садыра Жапарова, однако он не верифицирован, поэтому невозможно точно определить, является он официальным или это фейк.
погиб в ДТП по дороге на Иссык-Куль.
В том же году Садыр Жапаров опубликовал фотографии еще двоих детей: дочери Жанайым и сына Нурдоолота.
В Telegram-канале Садыра Жапарова чуть больше 2 тысяч 200 подписчиков. Канал создан 7 октября 2020-го. Там политик публикует фотографии, видео и официальные сообщения о своей деятельности.
Камчыбек ТашиевБлизкий друг Садыра Жапарова, а с недавних пор глава ГКНБ Камчыбек Ташиев также ведет страницы в социальных сетях. В Facebook у него больше 4 тысяч «друзей» и 17 тысяч подписчиков.
Максат МамыткановСвой Telegram-канал есть и у вице-премьер-министра и одного из лидеров партии «Чон казат» Максата Мамытканова. Там всего 209 подписчиков, и в последнее время он не так активен.
На личной странице в Facebook у чиновника 7 тысяч 102 подписчика и почти 5 тысяч «друзей».
Сыймык ЖапыкеевЕще один чонказатовец Сыймык Жапыкеев тоже получил должность — стал председателем Финполиции. Широкую известность ему принесли выступления в соцсетях. Бывший прокурорский работник устраивал прямые включения со своей кухни и делал громкие заявления, которые нравятся определенной группе людей. У него появилось много поклонников. Жапыкеев отличился своим эпатажным поведением, неуравновешенностью и особенностью выражать свое мнение резко и эмоционально, используя нецензурную лексику, выходя за рамки приличия в прямом эфире.
У главы ГСБЭП два Instagram-аккаунта. В первом — около 63 тысяч подписчиков, во втором — около 31 тысячи.
В Facebook на главу Финпола Сыймыка Жапыкеева подписаны 24 тысячи 714 человек.
Нуржигит КадырбековМинистр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков — один из немногих в правительстве, кто имеет большую аудиторию в соцсетях. В Facebook у чиновника более 12 тысяч подписчиков, в Instagram — 309 тысяч.
У остальных членов кабинета министров, в частности, у первого вице-премьер-министра Артема Новикова, главы Минэкономики Санжара Муканбетова, министра финансов Кыялбека Мукашева и даже у председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Алтынбека Исмаилова, активных аккаунтов в соцетях нет.
Бывшие президентыПерестала быть активной официальная страница экс-президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Instagram. Последние публикации сделаны 16 октября — в день, когда парламент принял его отставку. Но число фолловеров здесь сохранилось — 374 тысячи человек.
На Facebook-страницу Сооронбая Жээнбекова подписаны 40 тысяч 118 человек.
В Twitter есть два аккаунта: один — когда он был кандидатом в главы государства, другой — в статусе президента. В обоих прекратились публикации еще в 2017 году. Но фолловеры остались. Оба официально неверифицированы.
Примечательный факт: в Instagram экс-глава государства был подписан только на двух человек — своего пресс-секретаря Толгонай Стамалиеву и бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Последний также все еще подписан на Сооронбая Жээнбекова.
Страницу Алмазбека Атамбаева, очевидно, ведут его сыновья и сторонники партии. В аккаунте он указан как «экс-президент», хотя этого статуса его депутаты лишили. За его Instagram следят 188 тысяч подписчиков.
На странице в Facebook у бывшего главы государства числится более 15 тысяч читателей.