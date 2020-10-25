Разговор «про это». Когда и как говорить с ребенком о половом созревании и сексе

Только 13 процентов родителей в Кыргызстане готовы обсуждать вопросы сексуального здоровья с детьми. Такие данные приводит «Альянс по репродуктивному здоровью». Почему с детьми надо говорить об этом, когда начинать и как подготовиться к беседе, в интервью 24.kg рассказала директор альянса Галина Чиркина.

Фото из интернета. Директор альянса Галина Чиркина

— В каком возрасте с ребенком следует начать разговаривать о сексе и половом созревании?

Информацию нужно давать ребенку постепенно, но начать разговор нужно до пяти лет.

— Сексуальное развитие человека, как и психоэмоциональное, физическое и так далее, подчиняется определенным временным фазам. И естественно, что взрослые должны сопровождать их, закладывая в ребенка определенную информацию, чтобы он понимал окружающий мир и себя.

Вопрос познания мира и сексуального принятия себя происходит до пяти лет. В это время, например, дети понимают, что они девочки и мальчики, что между ними есть разница. И именно в этот период уже надо начинать сексуальное образование. Рассказать ребенку, что его тело требует определенных гигиенических процедур, чем оно отличается от тела противоположного пола. Можно уже говорить о различиях половых органов.

Если родитель будет говорить спокойно, открыто, без стеснения, то и ребенок будет воспринимать информацию как позитивно-положительную, как то же самое, как правильно питаться, умываться. Все очень просто, если взрослый сам к этому готов. Галина Чиркина

Уже позже к первой вводной информации нужно рассказать об изменениях, которые будут происходить с ребенком в половом созревании, о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, будущей беременности и так далее.

— В этом возрасте, наверное, ребенку не будем говорить о каких-то особенностях интимного характера.

— Вы же говорите ребенку, что он кушает зубами, что их надо содержать в чистоте, рассказываете о функциях органов, систем организма, называя их своими именами. Так почему при разговоре о половых органах нужно называть пенис, например, огурчиком или краником? Кроме того, уже и пятилетнему ребенку говорить, что в будущем благодаря ему у него могут быть дети.

Зачастую детям достаточно такого объяснения. Не надо рассказывать анатомические и биологические подробности, но уже обозначить функцию очень важно.

— А именно о сексе во сколько стоит начать разговор?

Такие вещи хорошо проговаривать, когда ребенок проявляет интерес к теме. Это примерно 8-10 лет.

— Сейчас информационные поля пересекаются с детьми без нашего ведома: интернет, разговоры друзей, порнофильмы и так далее. Оградить от них мы не можем, поэтому должны успеть раньше или хотя бы параллельно дать ребенку полезную, ясную, понятную информацию. Благодаря этому он сможет противостоять негативному влиянию информационных полей, отличать хорошее от плохого, а не просто считать, что секс — это уят и все. Взвешенно, без негативных эмоций рассказать, что сексуальные отношения — это часть жизни взрослого человека, его ответственность. Как, например, вождение машины.

Еще одна сторона такого разговора — хорошая профилактика сексуального насилия. Когда ребенку объясняем, что только он решает, кого подпустить к своему телу, и сообщать близким, если на него кто-то хочет покуситься.

В этот момент вы учите ребенка не молчать, когда над ним совершается насилие, говорить об этом. Но научите вы его только в том случае, если все обстоятельно расскажете. Галина Чиркина

— Менструация и поллюции. Когда, как и кто должен рассказать о них?

У девочек менструации начинаются в среднем в 11-14 лет, поэтому к 10 годам стоит об этом уже говорить.

— Вопросов от ребенка ждать не стоит. Разговор должны начать взрослые. Это могут быть и родители, и старшие сестры-братья, дяди-тети — тот взрослый, у которого с ребенком доверительные отношения.

Мы знаем массу грустных историй, когда эмоциональный стресс испытала девочка, потому что у нее началась менструация, а она ничего не знала об этом. Очень важно, чтобы ребенок был готов к этому процессу взросления и спокойно воспринимал его.

То же самое касается поллюций. Мы часто забываем, что мальчики тоже проходят через эмоциональный стресс, стесняются, прячут свое постельное белье. Поэтому с ними тоже необходимо говорить до того, как они начнутся, чтобы были готовы, не было ложного стеснения от того, что они взрослеют.

Здесь могут помочь учебник анатомии, специальная литература, где схематично можно все показать и рассказать.

— О зачатии, рождении детей тоже надо говорить?

— Вообще, лучше всего начать такой разговор с истории рождения самого ребенка. Как их зачали, как они появились, что родители испытывали, когда ждали его или, наоборот, не ждали. Это очень важно. Ребенок должен понимать, что могут быть разные истории появления на свет. Кроме того, такой разговор серьезно сближает родителей и детей.

— Как объяснить ребенку, во сколько лет можно начинать интимные отношения и какие риски это несет?

— Указывать ребенку, когда начинать межполовые отношения, — это как сказать: я приказываю твоему организму начать половое созревание. Сексуальное влечение — это такой же основной инстинкт, как кушать. Это неизбежное состояние, которое продиктовано природой. И очень индивидуально.

Другое дело, что ребенку важно рассказать, что есть законодательство, говорящее, что любые сексуальные отношения с несовершеннолетними — это преступление. Он должен знать, что такие отношения могут привести к ответственности.

Важно говорить о том, что интимные отношения должны быть безопасными для него и партнера, как этого добиться, как говорить «нет». Галина Чиркина

Но иногда даже взрослые у нас не знают, что такое безопасные сексуальные отношения: которые не наносят вреда психическому, физическому, эмоциональному, социальному здоровью, во время которых не наступают инфицирование, нежелательная беременность, есть обоюдное согласие и так далее.

— Эти разговоры лучше проводить членам семьи или делегировать вопрос учителям, врачам, специалистам?

— Лучше родителям или тем взрослым, с которыми у ребенка сложились близкие, доверительные отношения.

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Я всегда привожу пример, что, когда происходит какая-то очень острая ситуация, родители часто спрашивают у ребенка потом, почему он раньше не сказал, не пришел с проблемой. Это грустный итог, что доверительных отношений в семье нет или там высокий уровень власти и контроля над ребенком. И адресатом всех бед в этом случае становятся друзья, дальние родственники, учителя, просто посторонние люди. Разговор о половом созревании может помочь наладить доверительные отношения с ребенком.

— Бывает момент, когда ребенок задает вопрос о сексе внезапно, родитель не готов к нему. Как ему поступить? Перевести тему и подготовиться к разговору или же постараться ответить сразу?

— Представьте, что к вам подошел ребенок и спросил, как растут яблоки, а вы ему: подожди, давай поговорим о лампочках. Ребенок живет здесь и сейчас. В отличие от взрослых, он не задумывается о будущем, даже о завтра. Поэтому если возник у ребенка такой вопрос, то нужно ему сразу разъяснить. При этом помните, что есть очень простые правила: объясняем просто в соответствии с его возрастом, но при этом честно и открыто.

Приведу свой пример. Когда вернулась из командировки, моя пятилетняя дочь перед сном, когда мы лежали и обнимались, сказала, что несколько дней назад в песочнице с детьми нашли презерватив. И спросила, правда ли, что его надевают, и так шепотом, на письку. Потому что ребенок все равно стесняется, хотя мы уже давно с ней научились называть все своими именами. И я сказала, что да, надевается на пенис мужчины, чтобы контролировать рождаемость, чтобы не заболеть. Как надеваешь резиновые перчатки, когда что-то моешь, например.

Я понимаю, что это не полное объяснение, но ей в тот момент было достаточно такого объяснения, чтобы перестать болезненно относиться к вопросу.