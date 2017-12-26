23:58
0
USD 69.43
EUR 82.46
RUB 1.19
Общество

Ученые выяснили, почему рождаемость в мире повышается в сентябре

Ученые из Португалии, Нидерландов и США провели исследование, чтобы выяснить причину неравномерной рождаемости у людей. Об этом сообщает TJournal.

«В научном сообществе не было единого мнения по этому вопросу. Одни ученые предполагали, что причина неравномерной рождаемости — адаптация биологических циклов человека к сезонам, а другие - что это результат культурных феноменов», — пишет издание.

Исследователи проанализировали интерес к сексу в поисковой системе Google и Твиттере и нашли закономерность между числом запросов и количеством детей, родившихся с 2004 по 2010 год в 130 странах мира.

По данным ученых, интерес достигал пика во время новогодних и рождественских праздников, а через девять месяцев, в сентябре, в стране резко увеличивалась рождаемость.

Специалисты пришли к выводу, что рождаемость в большей степени зависит от культуры, чем от биологических факторов. Закономерность, обнаруженная учеными, также оказалась актуальна для мусульманских и восточных стран, где не праздновали Новый год или Рождество.
Ссылка:
просмотров: 545
Версия для печати
Материалы по теме
Ученые назвали самый подходящий возраст для обучения
ЕАЭС постепенно утрачивает доверие у граждан стран, входящих в союз
Раскрыт простой способ улучшения памяти
Кыргызстанцы, пострадавшие от насилия, остаются в опасности и без защиты
Большинство родителей детей, пострадавших от насилия, не обращается в милицию
Немецкий исследователь написал книгу о молодежи Бишкека
Говорите ли вы с детьми о сексе и его последствиях? Итоги опроса
В Кыргызстане процветают тои из-за отсутствия досуга
К 2030 году Кыргызстан может стать «пожилой» страной
Первый «халяльный секс-гид» выпустили для мусульманок
Популярные новости
У&nbsp;сотрудника МЧС отобрали квартиру от&nbsp;президента. Так решил замминистра У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра
Журналист ОТРК пришел на&nbsp;елку в&nbsp;костюме нациста. Кыргызстанцы в&nbsp;шоке Журналист ОТРК пришел на елку в костюме нациста. Кыргызстанцы в шоке
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Дом, которого нет на&nbsp;карте Бишкека Дом, которого нет на карте Бишкека
Бизнес
O!Store: Успейте закупиться подарками на&nbsp;Новый год O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке