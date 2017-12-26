Ученые выяснили, почему рождаемость в мире повышается в сентябре

Ученые из Португалии, Нидерландов и США провели исследование, чтобы выяснить причину неравномерной рождаемости у людей. Об этом сообщает TJournal.

«В научном сообществе не было единого мнения по этому вопросу. Одни ученые предполагали, что причина неравномерной рождаемости — адаптация биологических циклов человека к сезонам, а другие - что это результат культурных феноменов», — пишет издание.

Исследователи проанализировали интерес к сексу в поисковой системе Google и Твиттере и нашли закономерность между числом запросов и количеством детей, родившихся с 2004 по 2010 год в 130 странах мира.

По данным ученых, интерес достигал пика во время новогодних и рождественских праздников, а через девять месяцев, в сентябре, в стране резко увеличивалась рождаемость.

Специалисты пришли к выводу, что рождаемость в большей степени зависит от культуры, чем от биологических факторов. Закономерность, обнаруженная учеными, также оказалась актуальна для мусульманских и восточных стран, где не праздновали Новый год или Рождество.