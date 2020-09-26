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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент

Депутат Хуан Эмилио Амери поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел с большого экрана весь парламент Аргентины. Об этом сообщает газета Die Welt.

Сцена сексуального характера с участием депутата предстала на экране парламента Аргентины, когда Хуан Эмилио Амери подключился к заседанию по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. На выведенном на большой экран изображении общей видеоконференции было видно, как Амери целует грудь женщины, сидящей рядом с ним.

После этого депутата отстранили от заседаний как минимум на пять дней. В свое оправдание он сказал, что не знал о том, что был онлайн в тот момент.

Из-за этого происшествия заседание было прервано председателем палаты депутатов. Как отмечает немецкая газета, во время подобных видеоконференций в период коронавирусного кризиса уже случались сцены такого рода, когда депутаты засыпали или отгораживались от взглядов коллег. Однако нынешний случай действительно переходит все границы, заметил председатель парламента.

из интернета
Фото из интернета. Депутата парламента Аргентины застали в момент, когда он целует грудь женщине

Депутата Амери застали за тем, как он погладил и поцеловал грудь сидевшей рядом с ним женщины. При этом на короткое время грудь была обнажена. Соответствующие кадры быстро распространились по соцсетям.

47-летний депутат с северо-запада Аргентины обескуражен случившимся. Он заявил, что сожалеет, раскаивается и «очень стыдится» за произошедшее. По словам Амери, он был уверен, что в его регионе, как это часто бывает, перестал работать интернет. Он также сообщил, что его партнерша всего десять дней назад вставила в грудь импланты.

Как отмечает издание, пятидневным отстранением от заседаний парламента в этом случае дело не ограничится. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166521/
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