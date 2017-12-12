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Власть

Три женщины вновь обвинили Дональда Трампа в сексуальных домогательствах

Фото НТВ. Президент США Дональд Трамп

Три женщины, ранее обвинившие президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, поделились пережитым в программе Megyn Kelly Today телеканала NBC. Об этом сообщил «Голос Америки».

Женщины заявили, что Конгрессу пора расследовать выдвинутые против президента обвинения на фоне многочисленных секс-скандалов с другими влиятельными мужчинами-американцами.

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Рейчел Крукс, заявившая, что Дональд Трамп насильно поцеловал ее 12 лет назад, когда она работала у стойки регистрации в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, призвала конгрессменов «оставить в стороне партийную принадлежность и расследовать историю сексуальных домогательств Трампа».

После программы Крукс выступила на пресс-конференции в Нью-Йорке с двумя другими обвинительницами. Саманта Холвей утверждает, что в 2012 году Трамп зашел без приглашения в гримерку на конкурсе красоты, где она переодевалась с другими женщинами. А Джессика Лидс заявила, что Трамп приставал к ней в самолете в 1970-х.

Белый дом назвал эти утверждения «абсолютно спорными в большинстве случаев», добавив, что «избранное время и полная абсурдность этих лживых заявлений говорят о многом».

Рэйчел Крукс назвала заявление Белого дома смехотворным.

Во время прошлогодней предвыборной кампании более десятка женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах, однако он отверг все обвинения, а непристойные высказывания, обнаружившиеся на записи от 2005 года, назвал обычной мужской болтовней.

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс вчера заявила: «Мы считаем, что ответ на эти обвинения уже получен», имея в виду результаты выборов. «Американский народ это понял и проголосовал за президента», — добавила она.

Обвинительницы вновь напомнили о себе после того, как в последние месяцы ряд видных деятелей кино, политики, СМИ и бизнеса были уволены или вынуждены подать в отставку из-за обвинения в сексуальных домогательствах.
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