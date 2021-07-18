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Спорт

Олимпиада-2020. Организаторы Игр разместят спортсменов на антисекс-кроватях

Участников Олимпиады в Токио разместят на картонных антисекс-кроватях. Эта мера призвана ограничить дополнительные физические контакты в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал Explica.

В Токио участники Олимпийских игр будут спать на картонных кроватях, которые ломаются от резких движений, чтобы в условиях карантинных ограничений «избежать ненужных форм физического контакта». По данным портала, мебель создана из переработанных материалов (дерево и картон). Кровати выдерживают до 200 килограммов, однако ломаются от слишком резких движений, например, на них нельзя прыгать.

Решение о проектировке и установке картонных спальных мест принял Международный олимпийский комитет. Там надеются, что спортсмены не будут заниматься сексом и другими «ненужными физическими контактами» в условиях пандемии.Также олимпийцам запретили обниматься и пожимать друг другу руки, чтобы не допустить распространения COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/sport/201527/
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