Первый «халяльный секс-гид» выпустили для мусульманок

Первое в мире пособие по сексу для мусульманок появилось в продаже в Интернете, сообщают зарубежные СМИ.

По информации, автор предпочел остаться анонимным и использовал псевдоним Умм Муладхат.

В книге на 54 страницах подробно изложены инструкции от того, как правильно целоваться, до сексуальных поз. Автор «халяльного секс-гида» полагает, что женщины-мусульманки могут и должны наслаждаться своей сексуальной жизнью. Акцент делается лишь на том, что мусульманки должны вступать в интимную связь только со своим супругом.

Критики уже обвинили автора в поощрении распущенности.

«Одна женщина сказала, что это не нужно, что девушки все узнают от своих матерей. Я сомневаюсь, что какая-то мать рассказывает так же подробно, как и я», — комментирует отзывы сам автор пособия.

Однако некоторые мусульманские женские организации похвалили книгу, заявив, что она предоставит мусульманским женщинам свободу и защитит их от вступления в сексуально оскорбительные отношения.

В частности, председатель Сети мусульманских женщин Великобритании Шайста Гохир отметила, что «говорить о сексе в исламе не ново, а прошлые ученые подчеркивали важность сексуального удовольствия для женщин».