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Общество

Первый «халяльный секс-гид» выпустили для мусульманок

Первое в мире пособие по сексу для мусульманок появилось в продаже в Интернете, сообщают зарубежные СМИ.  

По информации, автор предпочел остаться анонимным и использовал псевдоним Умм Муладхат. 

В книге на 54 страницах подробно изложены инструкции от того, как правильно целоваться, до сексуальных поз. Автор «халяльного секс-гида» полагает, что женщины-мусульманки могут и должны наслаждаться своей сексуальной жизнью. Акцент делается лишь на том, что мусульманки должны вступать в интимную связь только со своим супругом.

Критики уже обвинили автора в поощрении распущенности. 

«Одна женщина сказала, что это не нужно, что девушки все узнают от своих матерей.  Я сомневаюсь, что какая-то мать рассказывает так же подробно, как и я», — комментирует отзывы сам автор пособия.  

Однако некоторые мусульманские женские организации похвалили книгу, заявив, что она предоставит мусульманским женщинам свободу и защитит их от вступления в сексуально оскорбительные отношения. 

В частности, председатель Сети мусульманских женщин Великобритании Шайста Гохир отметила, что «говорить о сексе в исламе не ново, а прошлые ученые подчеркивали важность сексуального удовольствия для женщин».  
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