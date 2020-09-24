Говорить с детьми о сексуальном здоровье готовы только 13 процентов родителей

Только 13 процентов родителей готовы обсуждать вопросы сексуального здоровья с детьми. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила исполнительный директор ОО «Альянс по репродуктивному здоровью» Галина Чиркина.

Она отметила, что вопросы репродуктивного здоровья, использования контрацепции остаются табуированными.

Наше исследование показало: многие родители говорят, что отдали бы эти вопросы школе или врачу — 57 процентов, сами проводить такую работу готовы только 13 процентов. Галина Чиркина

«Это говорит о том, что тема остается закрытой, подростки ищут информацию в других источниках. Ими могли бы стать СМИ, но в них мало освещается тема репродуктивного здоровья», — отметила Галина Чиркина.

По ее словам, в 2015 году в школах были официально запущены внеклассные уроки по здоровому образу жизни, в том числе репродуктивному здоровью и планированию семьи.

«Но, к сожалению, эти уроки проводятся только в 27 процентах учебных заведений, остальные не используют этот инструмент для расширения знаний школьников о репродуктивном здоровье. В то же время наше исследование показало, что многие ученики заявляют о своей потребности в таких знаниях», — сказала глава альянса.

Она добавила: статистика показывает, что использование средств контрацепции людьми до 25 лет увеличилась за последние 7-8 лет.

Галина Чиркина отметила, что 26 сентября отмечается Всемирный день контрацепции. «Его инициировали, чтобы показать, что есть возможность каждую беременность сделать желанной, чтобы женщина могла сохранять свое здоровье», — подчеркнула она.