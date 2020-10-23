09:47
USD 80.74
EUR 95.64
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Сколько свободных мест в больницах Бишкека для зараженных инфекцией

В больницах Бишкека имеется 349 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

По его данным, дополнительную информацию можно получить на сайте covid.kg в разделе «Карта».

  • Больница кыргызско-турецкой дружбы — 5 мест;
  • Национальный хирургический центр — 7;
  • Национальный госпиталь — 29;
  • Национальный центр фтизиатрии — 10;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 29;
  • Городская клиническая больница № 1 — 7;
  • Республиканская инфекционная клиническая больница — 218;
  • Железнодорожная больница — 1;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 21;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 6;
  • Клинический родильный дом № 2 — 16.

Данные актуальны на 9.00 23 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170431/
просмотров: 420
Версия для печати
Материалы по теме
Отток мигрантов привел в России к дефициту курьеров и таксистов
Один из участников тестов вакцины от COVID-19 умер от осложнений
Цифра дня. $774,4 миллиона просят власти КР на борьбу с COVID-19
COVID-19. В мире заразились 41,1 миллиона, умерли — более 1,1 миллиона человек
В Кыргызстане еще шесть медиков заразились коронавирусом
За сутки от коронавируса умерли четыре человека
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 282 человека
В КР выявили 547 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 54 006
Ученые оспорили пользу закрытия школ из-за пандемии COVID-19
Открытые окна и кондиционеры могут уменьшить риск заражения коронавирусом
Популярные новости
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;митинг. Требуют отставки президента Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на митинг. Требуют отставки президента
Погасить внешний долг за&nbsp;счет средств простых граждан предлагает депутат Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат
Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова
Бизнес
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
23 октября, пятница
09:47
Определился обладатель кубка Кыргызстана по футболу Определился обладатель кубка Кыргызстана по футболу
09:39
В ГУВД столицы ответили на жалобу пострадавшего в ДТП о бездействии органов
09:22
Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото!
09:16
COVID-19. Сколько свободных мест в больницах Бишкека для зараженных инфекцией
09:11
Переход в никуда. На проспекте Дэн Сяопина зебры не должно быть