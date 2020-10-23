COVID-19. Сколько свободных мест в больницах Бишкека для зараженных инфекцией

В больницах Бишкека имеется 349 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
По его данным, дополнительную информацию можно получить на сайте covid.kg в разделе «Карта».
- Больница кыргызско-турецкой дружбы — 5 мест;
- Национальный хирургический центр — 7;
- Национальный госпиталь — 29;
- Национальный центр фтизиатрии — 10;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 29;
- Городская клиническая больница № 1 — 7;
- Республиканская инфекционная клиническая больница — 218;
- Железнодорожная больница — 1;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 21;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 6;
- Клинический родильный дом № 2 — 16.
Данные актуальны на 9.00 23 октября.