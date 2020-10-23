COVID-19. Сколько свободных мест в больницах Бишкека для зараженных инфекцией

В больницах Бишкека имеется 349 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

По его данным, дополнительную информацию можно получить на сайте covid.kg в разделе «Карта».

Больница кыргызско-турецкой дружбы — 5 мест;

Национальный хирургический центр — 7;

Национальный госпиталь — 29;

Национальный центр фтизиатрии — 10;

Национальный центр кардиологии и терапии — 29;

Городская клиническая больница № 1 — 7;

Республиканская инфекционная клиническая больница — 218;

Железнодорожная больница — 1;

Национальный центр охраны материнства и детства — 21;

Национальный центр онкологии и гематологии — 6;

Клинический родильный дом № 2 — 16.

Данные актуальны на 9.00 23 октября.