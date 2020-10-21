Освобождение Батукаева. Адвокаты потребуют вернуть дело на новое рассмотрение

Адвокаты бывшего президента Алмазбека Атамбаева заявят ходатайство о возвращении уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева на новое рассмотрение. Об этом сообщил представитель защиты подсудимых Замир Жоошев.

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По его словам, кассационное представление в Верховный суд внесла прокуратура.

«Мы будем ходатайствовать о том, чтобы суд вернул дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Мы также потребуем, чтобы судебное разбирательство проходило в открытом режиме. В деле нет ничего секретного», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.

Бишкекский горсуд оставил приговор в силе.