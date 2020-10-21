Спектакль продолжается. Как в соцсетях отреагировали на задержание Матраимова

Накануне экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова вызвали на допрос в ГКНБ. Бывший чиновник был вызван в рамках уголовного дела по факту коррупции в ГТС в качестве свидетеля. Позже спецслужбы распространили фото с места задержания. Выяснилось, что производилось оно на заправке напротив здания ГКНБ.
Пользователи соцсетей отреагировали на задержание с недоверием. Многие назвали это спектаклем и шоу.
Вечером ГКНБ сообщил, что Райымбеку Матраимову вручили уведомление о подозрении, с этого момента его статус изменился, он больше не свидетель по делу. Тогда же стало известно, что экс-таможенник готов возместить ущерб.
«По результатам проведенных следственных действий сотрудники ГКНБ установили предварительный ущерб, причиненный преступными действиями Райымбека Матраимова, он составил около 2 миллиардов сомов.
На основании полученных доказательств, свидетельствующих о виновности Райымбека Матраимова, последний был уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье «Коррупция». Подозреваемый заявил ходатайство о сотрудничестве со следствием и готов возместить полностью ущерб в бюджет до конца ноября. Он уже совершил первый платеж в размере 80 миллионов сомов на депозитный счет ГКНБ», — сообщили в ГКНБ.
смене фамилии Райымбека Матраимова на Ысмайылова.