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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Спектакль продолжается. Как в соцсетях отреагировали на задержание Матраимова

Накануне экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова вызвали на допрос в ГКНБ. Бывший чиновник был вызван в рамках уголовного дела по факту коррупции в ГТС в качестве свидетеля. Позже спецслужбы распространили фото с места задержания. Выяснилось, что производилось оно на заправке напротив здания ГКНБ.

Пользователи соцсетей отреагировали на задержание с недоверием. Многие назвали это спектаклем и шоу.

скриншота из Facebook
Фото скриншота из Facebook

скриншота из Twitter
Фото скриншота из Twitter
Некоторые пользователи отправились на заправку, где якобы проводилось задержание и попытались воссоздать события.
Поводом для недоверия также стало предположение, что один из сотрудников ГКНБ — Салмоорбек Джумабеков, производивший задержание экс-замглавы таможни, предположительно, приходится племянником бывшему спикеру Жогорку Кенеша Дастанбеку Джумабекову, второй — окул бала (посаженый сын) самого Райымбека Матраимова.
 
скриншота из Facebook
Фото скриншота из Facebook
Пользователи соцсетей также сравнили задержание Алмазбека Атамбаева и Райымбека Матраимова.
скриншота из Twitter
Фото скриншота из Twitter
скриншот из соцсетей
Фото скриншот из соцсетей

Вечером ГКНБ сообщил, что Райымбеку Матраимову вручили уведомление о подозрении, с этого момента его статус изменился, он больше не свидетель по делу. Тогда же стало известно, что экс-таможенник готов возместить ущерб.

«По результатам проведенных следственных действий сотрудники ГКНБ установили предварительный ущерб, причиненный преступными действиями Райымбека Матраимова, он составил около 2 миллиардов сомов.

На основании полученных доказательств, свидетельствующих о виновности Райымбека Матраимова, последний был уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье «Коррупция». Подозреваемый заявил ходатайство о сотрудничестве со следствием и готов возместить полностью ущерб в бюджет до конца ноября. Он уже совершил первый платеж в размере 80 миллионов сомов на депозитный счет ГКНБ», — сообщили в ГКНБ.

скриншота из Twitter
Фото скриншота из Twitter
скриншота из Facebook
Фото скриншота из Facebook
скриншота из Facebook
Фото скриншота из Facebook
скриншота из Facebook
Фото скриншота из Facebook
Райымбека Матраимова доставили в Первомайский районный суд в наручниках. Зал суда он покинул без них: в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 
скриншота из Twitter
Фото скриншота из Twitter

скриншота из Twitter
Фото скриншота из Twitter
скриншота из Twitter
Фото скриншота из Twitter
Пользователи сети также напомнили о смене фамилии Райымбека Матраимова на Ысмайылова.

скриншота из Facebook
Фото скриншота из Facebook
скриншота из Facebook
Фото скриншота из Facebook

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170092/
просмотров: 1668
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