Спектакль продолжается. Как в соцсетях отреагировали на задержание Матраимова

Накануне экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова вызвали на допрос в ГКНБ. Бывший чиновник был вызван в рамках уголовного дела по факту коррупции в ГТС в качестве свидетеля. Позже спецслужбы распространили фото с места задержания. Выяснилось, что производилось оно на заправке напротив здания ГКНБ. Пользователи соцсетей отреагировали на задержание с недоверием. Многие назвали это спектаклем и шоу. Фото скриншота из Facebook

Фото скриншота из Twitter

Некоторые пользователи отправились на заправку, где якобы проводилось задержание и попытались воссоздать события.

Поводом для недоверия также стало предположение, что один из сотрудников ГКНБ — Салмоорбек Джумабеков, производивший задержание экс-замглавы таможни, предположительно, приходится племянником бывшему спикеру Жогорку Кенеша Дастанбеку Джумабекову, второй — окул бала (посаженый сын) самого Райымбека Матраимова.

Фото скриншота из Facebook

Пользователи соцсетей также сравнили задержание Алмазбека Атамбаева и Райымбека Матраимова.

Фото скриншота из Twitter

Фото скриншот из соцсетей

Вечером ГКНБ сообщил, что Райымбеку Матраимову вручили уведомление о подозрении, с этого момента его статус изменился, он больше не свидетель по делу. Тогда же стало известно, что экс-таможенник готов возместить ущерб. «По результатам проведенных следственных действий сотрудники ГКНБ установили предварительный ущерб, причиненный преступными действиями Райымбека Матраимова, он составил около 2 миллиардов сомов. На основании полученных доказательств, свидетельствующих о виновности Райымбека Матраимова, последний был уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье «Коррупция». Подозреваемый заявил ходатайство о сотрудничестве со следствием и готов возместить полностью ущерб в бюджет до конца ноября. Он уже совершил первый платеж в размере 80 миллионов сомов на депозитный счет ГКНБ», — сообщили в ГКНБ.

Фото скриншота из Twitter

Фото скриншота из Facebook

Фото скриншота из Facebook

Фото скриншота из Facebook

Райымбека Матраимова доставили в Первомайский районный суд в наручниках. Зал суда он покинул без них: в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото скриншота из Twitter

Фото скриншота из Twitter

Фото скриншота из Twitter

Пользователи сети также напомнили о смене фамилии Райымбека Матраимова на Ысмайылова.

Фото скриншота из Facebook