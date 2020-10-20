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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Коррупция на таможне. Райымбека Матраимова вызвали на допрос в ГКНБ

Экс-заместитель председателя Таможенной службы Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре госкомитета.

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Уточняется, что бывший чиновник вызван в рамках уголовного дела по факту коррупции в ГТС. Известно, что Райымбек Матраимов вызван на допрос пока в качестве свидетеля.

Органы нацбезопасности, напомним, начали досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169961/
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