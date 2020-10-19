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Общество

Глава МИД предложил создать оперативный штаб по защите бизнеса и инвесторов

Глава МИД Руслан Казакбаев предложил создать оперативный штаб по защите бизнеса и зарубежных инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
 
По ее данным, накануне состоялась рабочая встреча госорганов КР с группой ведущих горнорудных компаний, учрежденных зарубежными инвесторами, — «Вертекс», «Джамгыр», «Каз минералс Бозымчак», «Чаарат», «Эти Бакыр», «Шамбесай» и другими.
 
Глава МИД Руслан Казакбаев предложил создать оперативный штаб по защите бизнеса и зарубежных инвесторов и предусмотреть ряд других срочных мероприятий по скорейшему восстановлению деятельности горнодобывающих предприятий.
 
Напомним, что в Кыргызстане уже есть несколько организаций с аналогичными функциями — Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики, Совет по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве Кыргызской Республики, комитет по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию. Кроме того, в стране работает бизнес-омбудсмен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169863/
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