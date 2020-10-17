В Австралии вышел календарь с пожарными на 2021 год. Борцы с огнем позируют с котиками, собаками, за работой. Их ставшую традиционной фотосессию, уже 28 по счету, не смогла остановить даже пандемия коронавируса.

В версии 2021 года появилась новая рубрика — «Герои», посвященная тем, кто боролся с жуткими лесными пожарами последних двух лет. Часть вырученных от продажи календарей и другой сувенирной продукции с изображением огнеборцев (есть даже подушки) традиционно идет на благотворительность: их передают в ветеринарные центры, больницы и службы, занимающиеся спасением животных.

Пример австралийских пожарных вдохновляет многих. Так, в прошлом году необычную фотосессию провели грузчики и дворники Бишкека.