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Общество

Австралийские пожарные снялись для календаря 2021 года. С котиками — и не только

В Австралии вышел календарь с пожарными на 2021 год. Борцы с огнем позируют с котиками, собаками, за работой. Их ставшую традиционной фотосессию, уже 28 по счету, не смогла остановить даже пандемия коронавируса.

В версии 2021 года появилась новая рубрика — «Герои», посвященная тем, кто боролся с жуткими лесными пожарами последних двух лет. Часть вырученных от продажи календарей и другой сувенирной продукции с изображением огнеборцев (есть даже подушки) традиционно идет на благотворительность: их передают в ветеринарные центры, больницы и службы, занимающиеся спасением животных.

Пример австралийских пожарных вдохновляет многих. Так, в прошлом году необычную фотосессию провели грузчики и дворники Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169755/
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