Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения, указ:
— Бекбосун Апсатаров назначен директором АКС ГКНБ; Подробнее
— Улан Кимсанов назначен заместителем председателя ГКНБ;
— Рысбек Тургамбаев назначен заместителем председателя ГКНБ;
— Рустам Мамасадыков назначен первым заместителем председателя ГКНБ;
— Камчыбек Ташиев назначен председателем ГКНБ; Подробнее
— подписан указ об экс-президенте Кыргызской Республики Сооронбае Жээнбекове;
— Исмаилов Сагынбек освобожден от должности директора Антикоррупционной службы;
— Салиев Талант освобожден от должности первого заместителя председателя ГКНБ;
— Тургунбеков Мирлан освобожден от должности заместителя председателя ГКНБ.
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