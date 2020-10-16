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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения, указ:

— Бекбосун Апсатаров назначен директором АКС ГКНБ; Подробнее
— Улан Кимсанов назначен заместителем председателя ГКНБ;
— Рысбек Тургамбаев назначен заместителем председателя ГКНБ;
— Рустам Мамасадыков назначен первым заместителем председателя ГКНБ;
— Камчыбек Ташиев назначен председателем ГКНБ; Подробнее
— подписан указ об экс-президенте Кыргызской Республики Сооронбае Жээнбекове;
— Исмаилов Сагынбек освобожден от должности директора Антикоррупционной службы;
— Салиев Талант освобожден от должности первого заместителя председателя ГКНБ;
— Тургунбеков Мирлан освобожден от должности заместителя председателя ГКНБ.

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169676/
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